Число пострадавших при взрывах в Крыму увеличилось до семи человек

Всего в результате взрывов пострадали семь человек, шестерых из которых уже отправили домой. Еще один находится на стационарном лечении, его состояние оценивается как средней степени тяжести

Фото: Mulch / ТАСС

Количество пострадавших в результате детонации боеприпасов на аэродроме в Новофедоровке на западе Крыма увеличилось до семи человек, среди них двое детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

«По состоянию на 20:00 в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района пострадало семеро человек, в том числе двое несовершеннолетних. Характер травм — осколочные ранения», — сказано в сообщении.

В минздраве уточнили, что шестеро пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи были отправлены домой, однако седьмой продолжает находиться на стационарном лечении в Сакской районной больнице. «Его состояние по-прежнему оценивается как средней степени тяжести, стабильный», — добавили в министерстве.

Днем 9 августа в районе поселка Новофедоровка в Крыму, где расположен военный аэродром Саки, произошло несколько взрывов. Аэродром расположен за жилой зоной на восточной окраине поселка. Минобороны в качестве причины назвало детонацию нескольких авиационных боеприпасов.



Глава Крыма позже сообщил, что в результате инцидента погиб один человек. Он добавил, что в районе поселка Новофедоровка усилили меры безопасности и выставили оцепление в 5 км. По его словам, «безопасная зона» необходима, чтобы исключить возможность ранения местных жителей.

Как рассказал РБК житель Михайловки Василий Качалкин, перед первым взрывом был слышен звук полета — и затем сразу же ударная волна. «Когда увидел «гриб» дыма, понял, что надо оттуда уезжать, но не понимал, что именно произошло и через какой выезд уезжать — их всего два. В итоге выехал через основной проезд. В момент первых взрывов находился в машине у магазина «Пуд», увидел, что там повыбивало панорамные окна на первом этаже. Сейчас нахожусь дома, в селе Михайловка. Срочно куда-то уезжать не планирую», — рассказал он.



По словам жительницы города Саки Светланы, она «очень отчетливо» ощутила не менее 15 взрывов. «Между взрывами были одинаковые интервалы по времени. Хлопало со стороны Новофедоровки. Взрывной волной у меня дома распахивало окна, благо не разбились, и в один из взрывов даже качнуло дом — девятиэтажку», — уточнила она.

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Жительница Новофедоровки рассказала РБК, что была первая взрывная волна, от нее выбило стекла, двери. «Было шумно и из-за этого очень страшно, полиция среагировала оперативно, сейчас дыма практически нет, о жертвах мне неизвестно», — сообщила она.