Запорожская ВГА назвала заявления Киева о возврате региона «фантастикой»

Украина не вернет под свой контроль территории, «освобожденные» российской армией, заявил «РИА Новости» член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Так он прокомментировал высказывание заместителя главы Офиса президента Украины Игоря Жовквы в интервью изданию LB.ua о том, что Херсонская и Запорожская области вернутся под контроль Украины прежде, чем там пройдут «псевдореферендумы» о присоединении к России.

«Все эти заявления из области ненаучной фантастики и абсолютно не соответствуют действительности. <...> Киевскому режиму пора оставить свои иллюзии на счет захвата освобожденных территорий», — сказал Рогов и отметил, что подобные заявления представляют собой попытку отвлечь украинцев от неудач армии и потери других территорий.

Территория Херсонской области полностью находится под контролем России, Запорожской — частично (южные и центральные районы, областной центр контролирует Украина). В регионах можно расплачиваться рублями, жители получают российские паспорта.

Новые власти областей неоднократно заявляли, что намерены провести референдумы о присоединении регионов к России. Рогов говорил, что в Запорожской области голосование может пройти в первой половине сентября. Он также указывал, что его могут организовать в один день с Херсонской областью, где эту идею поддержали. Источники РБК отмечали, что Кремль планирует сначала провести референдумы в ДНР и ЛНР.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в начале июля, что президент Украины Владимир Зеленский приказал военным отвоевать южные прибрежные территории, для чего ВСУ собирают «миллионные боевые силы», оснащенные западным оружием.