Власти Запорожья заявили о возможности референдума в сентябре

Член военно-гражданской администрации региона сообщил, что голосование о вхождении в состав России может пройти в начале осени и будет зависеть от вовлеченности населения

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Референдум о вхождении Запорожской области в состав России пройдет в начале осени, предположительно, в первой половине сентября, сообщил «РИА Новости» член созданной в подконтрольной российским войскам части региона военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов.

«Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей», — пояснил он. По словам Рогова, население требует провести голосование как можно скорее.

Ранее глава военно-гражданской администрации региона Владимир Балицкий тоже сказал, что референдум может состояться осенью. Решение о его проведении в этом году принято, подготовка началась. Рогов утверждал, что подавляющее число жителей области хочет «стать частью большой России».

Под контролем российских сил находится часть Запорожской области (административный центр, город Запорожье, контролирует Украина). Там действует бивалютная зона с рублем и гривной, транслируется российское телевидение.

К референдуму о присоединении к России готовятся и в Херсонской области. Замглавы ВГА взятой под контроль части этого региона также заявлял, что голосование пройдет уже осенью.

В Кремле подчеркивали, что решение о проведении референдумов о вхождении в состав России должно принимать местное население украинских регионов. В поддержку присоединения Запорожской и Херсонской области высказывались вице-премьер Марат Хуснуллин и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.