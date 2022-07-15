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В Запорожской администрации заявили о потере региона Украиной «навсегда»

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Запорожская область «навсегда найдена Россией» и потеряна Украиной, заявил «РИА Новости» член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Запорожская область навсегда потеряна для Украины — так же, как и Украина потеряна навсегда для нынешнего киевского режима», — сказал он.

Он добавил, что в регионе идет подготовка к референдуму о присоединении к России. «Затягивать с проведением референдума мы не будем, но основа для его проведения — это прежде всего безопасность», — заявил Рогов.

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Фото:Ефрем Лукацкий / AP

Под контролем России — южная и центральная части Запорожской области, из крупных городов региона это Бердянск, Мелитополь, Васильевка. На этих территориях действует бивалютная система, то есть рубли используются наравне с гривнами, жителям выдают российское гражданство по упрощенной процедуре.

Новые власти региона не раз заявляли, что намерены провести референдум о вхождении области в состав России. Накануне, 14 июля, Рогов допустил, что голосование пройдет в начале осени, он указал, что жители требуют провести его как можно скорее.

Теги
Запорожская область Украина Референдум
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