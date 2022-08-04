В Кремле допустили объединение прямой линии с пресс-конференцией Путина

Песков: прямую линию Путина могут объединить с пресс-конференцией, решение пока не приняли

️Прямую линию президента России Владимира Путина могут объединить с его ежегодной пресс-конференцией, но окончательное решение пока не принято, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Он отметил, что такой опыт уже был и конференция включала в себя элементы прямой линии, пояснил он. В таком формате прямая линия прошла в 2020-м.

«Она [прямая линия] будет, но нужно понять, когда. В любом случае в августе ее точно не будет, а дальше посмотрим, что выбрать — осень или, может быть, зиму, после заключительной пресс-конференции [Путина]», — сказал Песков.

Кроме того, добавил пресс-секретарь, президент не отказывается от планов выступить с посланием Федеральному собранию. Глава государства проведет это мероприятие, «как и положено по Конституции», заверил Песков.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — мероприятие в прямом эфире, в ходе которого он отвечает на вопросы граждан России и других стран. Впервые мероприятие состоялось в 2001 году, затем ее начали проводить ежегодно, за исключением 2004, 2012 и 2020 годов. Для Путина эта прямая линия должна стать 19-й.

В Кремле неоднократно говорили, что в этом году прямую линию перенесут, но не называли точную дату. В мае на фоне российской спецоперации на Украине Песков предупредил, что дата мероприятия может «чуть-чуть уйти вправо», но отмечал, что власти к нему готовятся.



Позднее он заявил, что прямая линия состоится после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), то есть после 15–18 июня, однако затем исключил ее проведение в этом месяце.

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В конце июня Песков рассказал, что прямую линию намерены провести позже обычного из-за большого количества «важных мероприятий» президента. Через неделю он допустил, что мероприятие могут перенести на осень. В Кремле уточняли, что формат прямой линии будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

С посланием Федеральному собранию в этом году Путин также не выступал. Ст. 84 российской Конституции гласит, что президент должен обращаться к парламенту «с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства», но не предусматривает конкретных сроков. Большая пресс-конференция Путина также проходит каждый год.