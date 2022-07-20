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Кремль объяснил, от чего будет зависеть формат «Прямой линии» с Путиным

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Формат участия президента Владимира Путина в «Прямой линии» будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока не знаем. В плане гостей и так далее мы обязаны все время оглядываться все-таки на Роспотребнадзор», — сказал он в ответ на вопрос ТАСС о том, определен ли формат мероприятия.

Песков отметил, что ситуация с COVID меняется во всем мире, поэтому Кремль будет консультироваться со специалистами.

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Владимир Путин

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — телевизионная программа, во время которой президент отвечает на вопросы граждан России и других стран. Впервые она прошла в 2001 году и проходила каждый год за исключением 2004, 2012 и 2020 года.

В мае этого года, на фоне военной операции России на Украине, Песков предупредил о том, что дата проведения «Прямой линии» может «чуть-чуть уйти вправо», но говорил, что подготовка к мероприятию идет.

Позже он сообщил, что программа пройдет после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), то есть после 15–18 июня, однако затем исключил, что мероприятие состоится в июне.

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В конце месяца Песков указал на то, что «Прямая линия» пройдет позже, чем обычно из-за большого количества «важных мероприятий» у Путина. Позже он допустил ее перенос на осень.

Песков допустил перенос прямой линии и послания Путина на осень
Политика
Владимир Путин

В начале июля заболеваемость COVID-19 в России стала расти. 18 июля оперативный штаб сообщил о том, что показатель вырос на 30% по сравнению с предыдущей неделей и составил 20,1 на 100 тыс. населения. Специалисты зафиксировали рост заболеваемости в 68 субъектах.

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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Прямая линия с Владимиром Путиным Дмитрий Песков формат

Владимир Путин

политик, президент России

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