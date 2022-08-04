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Общество ,  
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Суд оправдал экс-главу фабрики «Меньшевик» по делу о покушении

Илья&nbsp;Аверьянов
Илья Аверьянов (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Московский городской суд оправдал бывшего владельца фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова по делу о покушении на убийство лица, сообщила пресс-служба московских судов в Telegram.

Аверьянова обвиняли по ч. 3 ст. 30, п. «a» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство) и ст. 295 УК (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование). Однако коллегия присяжных установила, что события преступлений не удалось доказать, и решила оправдать Аверьянова. В результате суд вынес оправдательный приговор.

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Илья Аверьянов

Аверьянова оправдывают по уголовному делу уже во второй раз. Впервые его арестовали в декабре 2017 года после стрельбы на фабрике «Меньшевик» и обвинили в убийстве (ст. 105 УК). Следствие полагало, что Аверьянов поссорился с действующим на тот момент руководителем фабрики, конфликт перерос в стрельбу с последующим убийством охранника.

Предприниматель тогда заявил, что действовал в рамках самообороны и не собирался никого убивать. По словам Аверьянова, когда на него начали надвигаться вооруженные люди, он сделал предупредительный выстрел в плитку. Затем эти люди решили отнять оружие, а он случайно выстрелил и попал в грудь одному из нападавших.

В январе 2020 года присяжные признали Аверьянова невиновным, в следующем месяце его оправдал суд. Апелляционная инстанция и Верховный суд не стали отменять приговор.

Затем в апреле 2021 года в отношении Аверьянова завели новое уголовное дело по подозрению в покушении на убийство. Адвокат предпринимателя Андрей Бастраков пояснял РБК, что поводом для возбуждения дела стал инцидент «с якобы стрельбой в пристава Бокова».

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В итоге предпринимателя обвинили в покушении на убийство троих участников того же инцидента, в том числе московского пристава и главы ООО «ДХА», писал «Интерфакс». Суд не стал его арестовывать, но запретил совершать только определенные действия. В частности, Аверьянову было нельзя покидать дом с 18:00 до 10:00 без письменного разрешения следователя, общаться с потерпевшими и свидетелями, которые проходят по уголовному делу, получать отправления и пользоваться средствами связи.

Теги
фабрика стрельба уголовное дело оправдательный приговор
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