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Суд оправдал экс-директора после стрельбы на фабрике «Меньшевик»

Илья Аверьянов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Мосгорсуд вынес оправдательный приговор экс-владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову, который обвинялся в убийстве охранника предприятия. Об этом РБК сообщили в пресc-службе суда.

«Огласили оправдательный приговор», — заявили в пресс-службе.

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Аверьянов был арестован два года назад. По данным следствия, в конце декабря 2017 года мужчина открыл стрельбу на фабрике «Меньшевик», из-за которой погиб охранник. Сам Аверьянов утверждал, что не собирался убивать кого-либо, а сделал «предупредительный выстрел в плитку», когда к нему пришли вооруженные люди. Аверьянов сообщал, что у него пытались «отобрать фабрику» и он вооружился «Сайгой».

Один из участников конфликта рассказал РБК, что в день убийства охранника к Аверьянову пришли приставы для описи имущества, поскольку тот задолжал другой компании $2 млн.

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28 января присяжные признали Аверьянова невиновным в убийстве охранника. Они постановили, что охранник был убит из карабина «Сайга», но сочли доказательства того, что убийство совершил Аверьянов, недостаточными. По данным ТАСС, Аверьянова отпустили из-под стражи из зала суда.

Теги: суд, оправдательный приговор, новости РБК
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