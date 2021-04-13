Устроившего стрельбу на фабрике «Меньшевик» задержали по новому делу

Илья Аверьянов (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Против бывшего владельца фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова возбудили новое уголовное дело по подозрению в покушении на убийство. Об этом РБК сообщил адвокат предпринимателя Андрей Бастраков.

«Эпизод с якобы стрельбой в пристава Бокова, который послужил поводом для возбуждения уголовного дела, не выдерживает никакой критики. Этот гражданин был допрошен еще в день происшествия, 27 декабря 2017 года», — указал Бастраков.

По словам адвоката, тогда Боков утверждал, что в него никто не стрелял — он не видел ни стрельбы на территории фабрики, ни самого Аверьянова.

Возбуждение нового уголовного дела защита рассматривает как месть со стороны оппонентов за оправдательный приговор, вынесенный в феврале прошлого года.

Следственный комитет, в свою очередь, требует отправить предпринимателя под стражу. Об этом РБК сообщили в Пресненском суде Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство. «Поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аверьянова И.И., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, сроком до 12 июня 2021 года», — говорится в сообщении.