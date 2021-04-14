Экс-глава фабрики «Меньшевик» избежал ареста по новому делу о стрельбе

Илья Аверьянов (Фото: moscowcourts / Telegram)

Пресненский районный суд Москвы не стал арестовывать экс-главу и бывшего совладельца кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, который был оправдан присяжными по делу об убийстве в 2017 году охранника предприятия, а на днях — вновь задержан и обвинен в покушении на убийство троих участников того же инцидента. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Следователь просил поместить Аверьянова под стражу. Но суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. По решению суда, Аверьянову запрещено покидать дом с 18:00 до 10:00 без письменного разрешения следователя, общаться с потерпевшими и свидетелями, которые проходят по уголовному делу, получать отправления, пользоваться средствами связи. Эта мера рассчитана на срок до 12 июня.

Накануне стало известно о повторном задержании бывшего владельца фабрики «Меньшевик». Против Аверьянова завели новое уголовное дело — по подозрению в покушении на убийство. По данным «Интерфакса», бизнесмену инкриминируют попытку убийства троих участников произошедшего в 2017 году инцидента, в том числе московского пристава и главы ООО «ДХА».

Адвокат предпринимателя Андрей Бастраков заявил РБК, что новое дело сторона защиты рассматривает как месть со стороны оппонентов за оправдательный приговор, вынесенный в феврале прошлого года по первому делу.