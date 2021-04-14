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Экс-глава фабрики «Меньшевик» избежал ареста по новому делу о стрельбе

Илья Аверьянов
Илья Аверьянов (Фото: moscowcourts / Telegram)

Пресненский районный суд Москвы не стал арестовывать экс-главу и бывшего совладельца кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, который был оправдан присяжными по делу об убийстве в 2017 году охранника предприятия, а на днях — вновь задержан и обвинен в покушении на убийство троих участников того же инцидента. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Следователь просил поместить Аверьянова под стражу. Но суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. По решению суда, Аверьянову запрещено покидать дом с 18:00 до 10:00 без письменного разрешения следователя, общаться с потерпевшими и свидетелями, которые проходят по уголовному делу, получать отправления, пользоваться средствами связи. Эта мера рассчитана на срок до 12 июня.

Устроившего стрельбу на фабрике «Меньшевик» задержали по новому делу
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<p>Илья Аверьянов</p>

Накануне стало известно о повторном задержании бывшего владельца фабрики «Меньшевик». Против Аверьянова завели новое уголовное дело — по подозрению в покушении на убийство. По данным «Интерфакса», бизнесмену инкриминируют попытку убийства троих участников произошедшего в 2017 году инцидента, в том числе московского пристава и главы ООО «ДХА».

Адвокат предпринимателя Андрей Бастраков заявил РБК, что новое дело сторона защиты рассматривает как месть со стороны оппонентов за оправдательный приговор, вынесенный в феврале прошлого года по первому делу.

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Аверьянова арестовывали в декабре 2017-го после стрельбы на фабрике «Меньшевик». Тогда ему предъявили обвинение по статье об убийстве (ст. 105 УК). Следствие сочло, что между Аверьяновым и действующим на тот момент руководителем фабрики возник конфликт, который перерос в стрельбу, что привело к смерти охранника предприятия.

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Бывший директор «Меньшевика» тогда заявлял, что начал стрелять потому, что его «пришли брать штурмом». Свои действия он объяснял самообороной. В суде он говорил, что не собирался никого убивать, а лишь сделал предупредительный выстрел, когда на него начали надвигаться вооруженные люди. Когда у него попытались отнять оружие, он случайно выстрелил в грудь нападавшему.

В январе 2020 года коллегия присяжных признала Аверьянова невиновным, в феврале суд его оправдал. Это решение оставили в силе апелляционная инстанция и Верховный суд.

Кондитерская фабрика «Меньшевик» была основана в 1999 году. Выбор названия объяснялся тем, что целевой аудиторией предприятия являлись дети и подростки. Основной вид деятельности фабрики, по официальным данным, — производство шоколада и «сахаристых кондитерских изделий». По данным СПАРК, Аверьянов был гендиректором предприятия, а до 2005 года входил в число его совладельцев с долей 20% капитала.

стрельба суд
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