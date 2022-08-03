Япония выразила обеспокоенность из-за учений Китая возле Тайваня

Япония обеспокоена масштабными военными учениями, о которых объявили власти Китая на фоне визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, передает Kyodo.

Мацуно отметил, что районы проведения маневров включают в себя в том числе участок исключительной экономической зоны Японии.

Минобороны Китая объявило, что начинает в Тайваньском проливе учения с дальнобойными боевыми стрельбами, а в восточных водах острова Тайвань проведет пробные стрельбы из управляемых ракет. Также КНР организует маневры в акватории и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня.

В Пекине заявили, что учения — «серьезный сдерживающий фактор», принятый в ответ на «крупную эскалацию» со стороны Соединенных Штатов, под которой Китай подразумевает прилет Пелоси на Тайвань. По мнению властей, визит спикера палаты представителей — провокация и нарушение принципа «одного Китая», согласно которому Тайвань, объявивший о своей независимости от КНР в 1949-м, является частью Китая, а не отдельной страной. Вашингтон не согласен с этой точкой зрения, отмечая, что поездка спикера не противоречит политике США по отношению к острову.

В Минобороны Тайваня считают, что Китай «стремится решить проблему силой, а не мирными средствами», и называют действия КНР попыткой создать угрозу для крупных портов острова и «в одностороннем порядке подорвать мир и стабильность в регионе». Кабмин сообщил, что военные повысили уровень боеготовности из-за объявленных Пекином маневров.