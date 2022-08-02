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Минобороны Тайваня заявило о входе 21 самолета Китая в зону ПВО

Транспортный самолет KJ-500
Транспортный самолет KJ-500 (Фото: wikimedia.org)

21 самолет Народно-освободительной армии Китая вошел в юго-западную зону действия противовоздушной обороны Тайваня, сообщается на сайте тайваньского Минобороны.

По их данным, в воздушное пространство острова вошли восемь истребителей J-11, десять J-16, а также по одному транспортному самолету KJ-500, Y-8 и Y-9. На Тайване сообщили, что ведут переговоры по радио с воздушными судами, развернули зенитно-ракетные комплексы и наблюдают за самолетами.

Китай 2 августа объявил, что в районе острова начнутся учения его армии и пройдут различные стрельбы. В планах Пекина провести дальнобойные боевые стрельбы в Тайваньском проливе, пробные стрельбы из обычных управляемых ракет в восточных водах острова, а также учения в акватории и воздушном пространстве к северу, юго-западу и юго-востоку от Тайваня.

Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Главное
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Фото:Chiang Ying-ying / AP

Причиной эскалации в регионе стал визит на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси вместе с другими конгрессменами. Ее самолет приземлился в Тайбэе вечером 2 августа.

Китайский МИД осудил визит и назвал его нарушением принципа «одного Китая» (предполагает включение Тайваня, который объявил о своей независимости от КНР в 1949-м, в состав Китая), национального суверенитета и территориальной целостности страны. США же указали, что поездка Пелоси соответствует их политике по отношению к Тайваню и не отражает изменений в ней, а также не является «поводом для кризиса».

Еще до того, как спикер прибыла на Тайвань, США и Китай стали наращивать военное присутствие вблизи острова. Nikkei Asia указал, что Вашингтон направил туда авианосцы и десантные корабли, Пекин также вывел в море авианосцы и объявил об учениях в Южно-Китайском море.

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