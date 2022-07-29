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Прокурор сообщил об отказе суда освободить Додона из-под домашнего ареста

Игорь Додон
Игорь Додон (Фото: Aurel Obreja / AP)

Апелляционная палата Кишинева отклонила обжалование адвокатов бывшего президента Молдавии Игоря Додона, которые требовали освободить его из-под домашнего ареста. Вместо этого суд частично удовлетворил апелляцию прокуроров, и пророссийскому политику запретили общаться с кем-либо, за исключением близких, сообщил прокурор по делу Петру Ярмалюк, передает Unimedia.

«[Додону] запрещено выходить из дома, общаться с людьми, кроме находящихся в доме, его семьи и матери. В решении АП нет фразы об общении со СМИ, это не обсуждалось в суде и это влияет на имидж судебной системы», — пояснил он.

Экс-президента задержали и отправили на месяц под домашний арест в конце мая. По данным прокуратуры, он собирался покинуть страну, ведомство требовало поместить политика в СИЗО. С тех пор арест дважды продлевали. Дело против Додона возбудили по четырем статьям Уголовного кодекса: его обвиняют в пассивной коррупции, получении финансирования политической партии от преступной организации, незаконном обогащении и государственной измене.

Додон усмотрел в деле против него «преследование геополитических целей»
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Игорь Додон в здании районного суда Кишинёва, Молдавия

Основанием для возбуждения дела стали кадры 2019 года из офиса Демократической партии Молдовы. На видео возглавлявший партию бизнесмен Владимир Плахотнюк передает Додону пакет, предположительно, с деньгами. В Молдавии этот инцидент известен как «дело о кульке».

Додон отрицал получение денег от Плахотнюка. Он не раз заявлял, что дело против него является политическим, попыткой отвлечь внимание от проблем Молдавии, «когда все идет не так». В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией. «Опять подобная практика и преследования применяются в отношении тех, кто является сторонниками развития дружественных, взаимовыгодных отношений с Россией», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Также в конце июня Додону предъявили обвинение по делу о хищении средств при закупке в 2008 году электроэнергии государственной компанией «Энергоком». По версии следствия, он, будучи вице-премьером, а также министром экономики и торговли, содействовал заключению сделки, в результате которой государство понесло ущерб в размере $11,9 млн. В Генпрокуратуре считают, что закупочная цена на электроэнергию необоснованно увеличивалась, а разница переводилась на счета офшорных компаний.

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