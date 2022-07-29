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«РИА Новости» сообщило о найденных после обстрела в ДНР обломках HIMARS

РСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS (Фото: Вооруженные силы Украины / ZUMA / ТАСС)

В поселке Еленовка Донецкой народной республики на месте обстрела следственного изолятора обнаружили обломки боеприпаса реактивной системы залпового огня HIMARS, передает корреспондент госагентства «РИА Новости». По его данным, на некоторых обломках сохранились части номеров.

Еленовка находится в Волновахском районе в 13 км от села Новомихайловка.

Российское Минобороны сообщило об обстреле украинской стороной СИЗО в районе Еленовки, где содержались украинские военнопленные, из РСЗО HIMARS 29 июля. В результате удара, по информации ведомства, погибли 40 военнопленных, еще 75 пострадали. Восемь сотрудников изолятора получили ранения разной степени тяжести, добавили в Минобороны.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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В то же время глава ДНР Денис Пушилин указал, что при обстреле погибли 47 человек, а всего на территории находились 193 человека. Позднее в штабе территориальной обороны ДНР заявили о 53 погибших, число пострадавших не изменилось.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 356 УК (применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). Максимальное наказание по этой статье — двадцать лет лишения свободы.

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В начале июня США сообщили о решении поставить Украине РСЗО HIMARS. Через месяц Вашингтон заявил, что передал Киеву 12 систем HIMARS, а в общей сложности собирается поставить 20 орудий. Киев рассчитывает на 25–30 РСЗО этого типа. Российское Минобороны сообщало об уничтожении на Украине четырех HIMARS в период с 5 по 20 июля. Также ведомство неоднократно отчитывалось об уничтожении боеприпасов для этих систем.

Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву западными странами. Президент Владимир Путин говорил, что в случае передачи Украине дальнобойных ракет российские военные начнут наносить удары по тем объектам, по которым их ранее не наносили.

Теги
обстрел РСЗО «HIMARS» СИЗО ДНР
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