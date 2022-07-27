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Байден сдал второй отрицательный тест на COVID-19

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Andrew Harnik / AP)

Президент США Джо Байден после заражения коронавирусом неделю назад дважды сдал отрицательный тест и вернется к очной работе, сообщает Reuters.

О заболевании 79-летнего Байдена стало известно 21 июля; заразившись, он перешел на удаленную работу. Первый отрицательный тест американский лидер сдал 26 июля, второй — 27 июля.

«Мои симптомы были легкими, мое выздоровление было быстрым, и я чувствую себя прекрасно», — сказал Байден после получения отрицательного результата.

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Джо Байден

Американский президент полностью вакцинирован и сделал две бустерные прививки. После заражения он начал принимать разработанный компанией Pfizer препарат Paxlovid (нирматрелвир), который ВОЗ одобрила для лечения пациентов с легкими формами болезни, но высоким риском госпитализации.

Лечащий врач президента Кевин О'Коннор отмечал, что у Байдена наблюдались насморк, утомляемость, время от времени — сухой кашель. К 25 июля, говорил доктор, почти все эти симптомы перестали проявляться, но сам Байден на следующий день заявил, что у него все еще хриплый голос и болит горло.

Как указывал О'Коннор, вероятнее всего, Байден заразился вариантом BA.5 омикрон-штамма коронавируса.

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