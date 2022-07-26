Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 58,67 (+0,91) Инвестиции, 25 июл, 16:28
Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 57,78 (+0,39) Инвестиции, 25 июл, 16:28
Москва пока исключила введение виз для украинцев Политика, 01:06
Умер лауреат Нобелевской премии мира Дэвид Тримбл Общество, 01:06
Байден заявил о намерении выйти из самоизоляции к концу недели Политика, 00:36
Киев сообщил о скачке давления в газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород Политика, 00:28
Победительницей «Мисс Россия-2022» стала Анна Линникова из Оренбурга Общество, 00:16
Россия вошла в число лидеров по числу скачиваний VPN-сервисов Технологии и медиа, 00:00
Власти ФРГ не увидели технических причин для сокращения поставок газа Политика, 25 июл, 23:57
АТР запланировала впервые в истории провести «Мастерс» на траве Спорт, 25 июл, 23:43
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Эрдоган назвал неподобающим отношение западных политиков к Путину Политика, 25 июл, 23:40
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 25 июл, 23:39
ООН подтвердила приверженность всех сторон к сделке по зерну Политика, 25 июл, 23:38
Умер сыгравший в «Славных парнях» актер Пол Сорвино Общество, 25 июл, 23:24
AP узнало о безуспешных попытках в ЕС договориться об экономии газа Политика, 25 июл, 23:03
Папа римский извинился перед индейцами Канады за притеснения церковью Общество, 25 июл, 23:03
Политика ,  
0 

Байден заявил о намерении выйти из самоизоляции к концу недели

Несмотря на хриплый голос и боль в горле, Байден «чувствует себя прекрасно» и рассчитывает выйти в офис уже к концу этой недели
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Президент США Джо Байден, ранее заболевший коронавирусной инфекцией, заявил, что рассчитывает выйти из самоизоляции и вернуться в офис к концу недели, передает The Washington Post.

Президент рассказал журналистам, что, даже если его голос все еще хриплый и у него болит горло, он «чувствует себя прекрасно» и «проспал две ночи напролет». По его словам, каждый день врачи проводят «полномасштабную серию исследований», измеряя его температуру, пульс, уровень сатурации.

«Пока все хорошо. Я чувствую себя лучше с каждым днем … Я думаю, что я на пути к полному выздоровлению», — сказал Байден.

Накануне лечащий врач Кевин О'Коннор сообщил, что у президента США практически перестали проявляться симптомы коронавируса. «Его пульс, давление, частота дыхания и температура остаются в абсолютной норме», — написал он. При этом медик добавил, что Байден до сих пор страдает от заложенности носа, а в его голосе сохраняется небольшая охриплость.

Врач Байдена заявил о почти полном исчезновении у него симптомов COVID-19
Политика
Джо Байден (на экране)

Белый дом сообщил о диагнозе 79-летнего президента США 21 июля. В тот же день Байден ушел на самоизоляцию. С момента, как тест Байдена на коронавирус дал положительный результат, прошло пять суток. На протяжении всего этого времени он принимал противовирусный препарат Paxlovid, разработанный компанией Pfizer.

Среди симптомов, которые проявились у президента, О'Коннор перечислял насморк, усталость и сухой кашель. Позднее он сообщил, что главным из них остается больное горло, что служит хорошим знаком, поскольку так дыхательные пути реагируют на борьбу организма с вирусом.

Читайте на РБК Pro
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт
Статьи
Pro
Фото: Getty Images Мигранты ушли в курьеры. Почему строителям не найти работников
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Как аудитория 50+ покупает и потребляет онлайн
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию
Статьи
Pro
Фото: Legendary Pictures Проснуться в холодном поту: почему нам снятся кошмары
Статьи
Pro
Ким Бом Су Как паренек из трущоб стал самым богатым корейцем, потеснив главу Samsung
Статьи

О'Коннор предположил, что Байден заразился вариантом BA.5 омикрон-штамма коронавируса.

После заражения президента в Белом доме рассказали, что его аппетит остается нормальным, он пребывает в хорошем настроении и сохраняет работоспособность.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Джо Байден самоизоляция коронавирус США
Материалы по теме
Врач Байдена заявил о почти полном исчезновении у него симптомов COVID-19
Политика
Врач назвал основной симптом у заболевшего COVID Байдена
Общество
Байден заразился коронавирусом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter