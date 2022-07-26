Байден заявил о намерении выйти из самоизоляции к концу недели

Несмотря на хриплый голос и боль в горле, Байден «чувствует себя прекрасно» и рассчитывает выйти в офис уже к концу этой недели

Фото: РИА Новости

Президент США Джо Байден, ранее заболевший коронавирусной инфекцией, заявил, что рассчитывает выйти из самоизоляции и вернуться в офис к концу недели, передает The Washington Post.

Президент рассказал журналистам, что, даже если его голос все еще хриплый и у него болит горло, он «чувствует себя прекрасно» и «проспал две ночи напролет». По его словам, каждый день врачи проводят «полномасштабную серию исследований», измеряя его температуру, пульс, уровень сатурации.

«Пока все хорошо. Я чувствую себя лучше с каждым днем … Я думаю, что я на пути к полному выздоровлению», — сказал Байден.

Накануне лечащий врач Кевин О'Коннор сообщил, что у президента США практически перестали проявляться симптомы коронавируса. «Его пульс, давление, частота дыхания и температура остаются в абсолютной норме», — написал он. При этом медик добавил, что Байден до сих пор страдает от заложенности носа, а в его голосе сохраняется небольшая охриплость.

Белый дом сообщил о диагнозе 79-летнего президента США 21 июля. В тот же день Байден ушел на самоизоляцию. С момента, как тест Байдена на коронавирус дал положительный результат, прошло пять суток. На протяжении всего этого времени он принимал противовирусный препарат Paxlovid, разработанный компанией Pfizer.

Среди симптомов, которые проявились у президента, О'Коннор перечислял насморк, усталость и сухой кашель. Позднее он сообщил, что главным из них остается больное горло, что служит хорошим знаком, поскольку так дыхательные пути реагируют на борьбу организма с вирусом.

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О'Коннор предположил, что Байден заразился вариантом BA.5 омикрон-штамма коронавируса.

После заражения президента в Белом доме рассказали, что его аппетит остается нормальным, он пребывает в хорошем настроении и сохраняет работоспособность.