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Пандемия коронавируса ,  
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Байден заразился коронавирусом

Президент США продолжит работать удаленно. В Белом доме отметили, что Байден полностью вакцинирован от коронавируса и сделал две бустерные прививки, а после болезни начал принимать нирматрелвир
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден утром 21 июля сдал положительный тест на коронавирус, у него наблюдаются легкие симптомы, сообщили в его администрации. Глава государства ушел на изоляцию в Белом доме и продолжит исполнять свои обязанности.

79-летний президент полностью вакцинирован и сделал две бустерные прививки, добавили в Вашингтоне. Он начал принимать разработанный компанией Pfizer препарат Paxlovid (нирматрелвир). Это лекарство одобрено ВОЗ для лечения пациентов с легкими формами болезни, но высоким риском госпитализации. Организация назвала его «лучшим терапевтическим средством на сегодняшний день».

Байден общается с другими сотрудниками администрации по телефону, во всех запланированных мероприятиях он будет участвовать удаленно до тех пор, пока не сдаст отрицательный тест. Белый дом будет ежедневно отчитываться о состоянии здоровья президента, а все, кто контактировал с ним сегодня и накануне, получат уведомление.

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В администрации Байдена уточнили, что результат его последнего теста на коронавирус, который он сдал во вторник, был отрицательным.

После того как вирус выявили у президента, тест сдали его жена Джилл Байден и вице-президент Камала Харрис. У обеих результат отрицательный, передает CNN.

В мае коронавирус перенесла дочь Байдена Эшли. Из-за этого была отменена ее поездка в Латинскую Америку, в которой она должна была сопровождать мать — первая леди отправилась туда одна.

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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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