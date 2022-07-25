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Пандемия коронавируса ,  
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Врач Байдена заявил о почти полном исчезновении у него симптомов COVID-19

Джо Байден (на экране)
Джо Байден (на экране) (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

У президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который заразился коронавирусом, практически перестали проявляться симптомы болезни, говорится в письме его лечащего врача Кевина О'Коннора, которое опубликовал Белый дом.

В настоящее время симптомы у него почти полностью исчезли. <...> Его пульс, давление, частота дыхания и температура остаются в абсолютной норме», — написал он.

При этом медик добавил, что президент до сих пор страдает от заложенности носа, а в его голосе сохраняется небольшая охриплость.

Врач назвал основной симптом у заболевшего COVID Байдена
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Джо Байден

С момента, как тест Байдена на коронавирус дал положительный результат, прошло четверо суток. Диагноз американскому президенту поставили утром 21 июля, после чего он ушел на самоизоляцию. На протяжении всего этого времени Байден принимал противовирусный препарат Paxlovid (нирматрелвир), разработанный компанией Pfizer.

Среди симптомов, которые проявились у президента, О'Коннор перечислял насморк, усталость и сухой кашель. Накануне он заявил, что главным из них остается больное горло, что служит хорошим знаком, поскольку так дыхательные пути реагируют на борьбу организма с вирусом.

Ранее О'Коннор высказывал мнение, что Байден, скорее всего, заразился вариантом BA.5 омикрон-штамма коронавируса.

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В Белом доме после заражения Байдена сообщили, что аппетит президента остается нормальным, он пребывает в хорошем настроении и сохраняет работоспособность. Координатор американской администрации по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа объяснил это тем, что Байден прошел полный курс вакцинации и делал бустерные прививки.

Теги
Джо Байден коронавирус симптомы
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Белый дом счел, что Байден сохранил работоспособность во время COVID-19
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