Врач назвал, каким штаммом COVID-19 мог заразиться Байден

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден, скорее всего, заразился вариантом BA.5 омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщил лечащий врач президента Кевин О'Коннор, передает Reuters.

По словам врача, самочувствие Байдена продолжает улучшаться, теперь у него «менее неприятная» боль в горле, насморк, влажный кашель и боли в теле.

О'Коннор отметил, что легкие Байдена остаются чистыми.

В Белом доме сообщили о диагнозе 79-летнего президента США 21 июля. Из симптомов у него насморк, усталость и редкий сухой кашель, сообщали в пресс-службе. На следующий день врач главы государства рассказал, что состояние Байдена улучшилось, а его пульс, кровяное давление, частота дыхания и насыщение крови кислородом в норме.

До тех пор, пока тест на коронавирус не покажет отрицательный результат, американский президент будет участвовать во всех запланированных мероприятиях удаленно.