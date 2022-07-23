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Врач назвал, каким штаммом COVID-19 мог заразиться Байден

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден, скорее всего, заразился вариантом BA.5 омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщил лечащий врач президента Кевин О'Коннор, передает Reuters.

По словам врача, самочувствие Байдена продолжает улучшаться, теперь у него «менее неприятная» боль в горле, насморк, влажный кашель и боли в теле.

Врач сообщил, что состояние заразившегося COVID-19 Байдена улучшилось
Политика
Джо Байден

О'Коннор отметил, что легкие Байдена остаются чистыми.

В Белом доме сообщили о диагнозе 79-летнего президента США 21 июля. Из симптомов у него насморк, усталость и редкий сухой кашель, сообщали в пресс-службе. На следующий день врач главы государства рассказал, что состояние Байдена улучшилось, а его пульс, кровяное давление, частота дыхания и насыщение крови кислородом в норме.

До тех пор, пока тест на коронавирус не покажет отрицательный результат, американский президент будет участвовать во всех запланированных мероприятиях удаленно.

Теги
COVID-19 Джо Байден омикрон-штамм
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