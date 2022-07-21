Врач заболевшего COVID-19 Байдена рассказал о его состоянии

Джо Байден (Фото: Patrick Semansky / AP)

У президента США Джо Байдена после заражения коронавирусом наблюдаются легкие симптомы: насморк, усталость, время от времени — сухой кашель, рассказал в письме в Белый дом его лечащий врач Кевин О'Коннор. Эти симптомы появились у главы государства накануне вечером.

О'Коннор подтвердил, что назначил Байдену «Паксловид» (нирматрелвир). Этот препарат в апреле одобрила ВОЗ как «лучшее терапевтическое средство на сегодняшний день».

«Президент полностью вакцинирован и дважды получил бустерную дозу вакцины, так что я рассчитываю, что лечение даст благоприятные результаты, как и у всех максимально защищенных пациентов. А раннее начало использования «Паксловида» дает дополнительную защиту от тяжелого течения заболевания», — написал врач.

О том, что 79-летний Байден заразился коронавирусом, Белый дом сообщил ранее в четверг, 21 июля. В администрации рассказали, что он будет участвовать во всех запланированных мероприятиях удаленно, пока его тест не даст отрицательный результат. Первая леди США Джилл Байден и вице-президент Камала Харрис тоже сдали тесты, у обеих результат оказался отрицательным.