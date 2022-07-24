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Врач назвал основной симптом у заболевшего COVID Байдена

Джо Байден
Джо Байден (Фото: WhiteHouse / Twitter)

У заразившегося коронавирусом президента США Джо Байдена оновным проявлением болезни остается больное горло, сообщает его лечащий врач Кевин О'Коннор. Его заключение опубликовано на сайте Белого дома.

Доктор отмечает, что больное горло — хороший признак, поскольку так дыхательные пути реагируют на борьбу организма с вирусом. По словам О'Коннора, голос Байдена остается низким.

В заключении отмечается, что здоровье 79-летнего президента продолжает улучшаться: насморк, ломота в теле и кашель наблюдаются реже, а температура, давление, пульс и дыхание в норме. «Его легкие остаются чистыми», — подчеркивает врач, указав, что Байден продолжает принимать «Паксловид» (нирматрелвир) и хорошо реагирует на препарат.

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Утром 21 июля американский президент сдал положительный тест на коронавирус. Все, кто контактировал с ним, получили уведомление, а сам лидер Штатов ушел на самоизоляцию, продолжая работать дистанционно. У него проявлялись такие симптомы, как насморк, усталость и сухой кашель.

На следующий день лечащий врач Байдена сообщил об улучшении его состояния. Позднее О'Коннор заявил, что президент, скорее всего, заразился вариантом BA.5 омикрон-штамма коронавируса. До заражения Байден прошел полную вакцинацию и сделал две бустерных прививки.

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