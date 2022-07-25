Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 57,76 (+0,65) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 57,39 (+0,91) Инвестиции, 22 июл, 16:05
В Кремле рассказали о принятых мерах после кашля Путина в Тегеране Политика, 12:43
Во время пожаров в Калифорнии загорелся Йосемитский парк. Видео Общество, 12:40
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:39
Песков предложил подождать с оценкой механизма вывоза зерна Политика, 12:36
В России ужесточили наказание за езду без прав Общество, 12:30
Все по-старому: как преодолеть сопротивление сотрудников изменениям Pro, 12:27
Почему внутри компаний наступает кризис и что делать РБК и Банк Точка, 12:23
Кремль пообещал прокачку газа в Европу в технически возможном объеме Политика, 12:21
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Москве светофоры перестали мигать желтым по ночам Авто, 12:18
Кремль исключил влияние ударов по порту Одессы на вывоз зерна с Украины Политика, 12:14
В офисе Зеленского сообщили о получении танков из Польши Политика, 12:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:09
Новый платный канал: читайте самые актуальные статьи РБК Pro в Telegram Pro, 12:05
Ближе к природе: квартал у Москвы-реки с качественной инфраструктурой РБК Стиль и Донстрой, 12:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков предложил подождать с оценкой механизма вывоза зерна

Прежде чем оценивать соглашение по экспорту украинского зерна, надо дождаться, пока заработают механизмы этой сделки, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент РБК, его спросили, довольна ли Москва соглашением по зерну и ждет ли снятия ограничений на другие товары, которые нужны в мире. Песков на это ответил, что ООН должна выполнить ту часть соглашения, которая касается косвенных ограничений, введенных против поставок российского зерна и удобрений.

«Прямых [ограничений] нет, но косвенные есть, которые не дают выполнять в полном объеме эти отгрузки, столь необходимые для международных рынков, особенно для тех регионов мира, где голод начинается особо осязаемо. Это очень важно», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что российская сторона проделала «очень большую работу».

«Но давайте дождемся с тем, чтобы давать какие-то оценки эффективности, функционирования тех механизмов, которые созданы в соответствии с этими договоренностями», — добавил Песков.

Материал дополняется.

Авторы
Теги
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова, Виктория Полякова Виктория Полякова
зерно Украина Дмитрий Песков Кремль Военная операция на Украине
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter