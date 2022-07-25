Песков предложил подождать с оценкой механизма вывоза зерна

Прежде чем оценивать соглашение по экспорту украинского зерна, надо дождаться, пока заработают механизмы этой сделки, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент РБК, его спросили, довольна ли Москва соглашением по зерну и ждет ли снятия ограничений на другие товары, которые нужны в мире. Песков на это ответил, что ООН должна выполнить ту часть соглашения, которая касается косвенных ограничений, введенных против поставок российского зерна и удобрений.

«Прямых [ограничений] нет, но косвенные есть, которые не дают выполнять в полном объеме эти отгрузки, столь необходимые для международных рынков, особенно для тех регионов мира, где голод начинается особо осязаемо. Это очень важно», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что российская сторона проделала «очень большую работу».

«Но давайте дождемся с тем, чтобы давать какие-то оценки эффективности, функционирования тех механизмов, которые созданы в соответствии с этими договоренностями», — добавил Песков.

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