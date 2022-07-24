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Киркоров пригласил на концерты в Крыму раненых военных

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Певец Филипп Киркоров проведет два концерта в Крыму: 26 июля — в Феодосии, а на следующий день — в Ялте. В видеообращении, которое опубликовал Telegram-канал «Крымский», артист пригласил на выступления российских военных, которые проходят лечение в крымских госпиталях и санаториях.

«Особенно буду ждать всех наших героев. Я приглашаю на свои концерты раненых, наших военных, которые восстанавливают здоровье», — заявил Киркоров.

Против проведения его концертов выступили казаки станицы Донская из Ялты. Атаман Игорь Ходько обратился к митрополиту Симферопольскому и Крымскому Лазарю, властям региона и города, а также руководству концертного зала «Юбилейный», где планируется провести концерт, чтобы запретить Киркорову выступать.

По словам атамана, православное казачество Ялты возмущено тем, что под видом произведений культуры некоторыми исполнителями, в частности Киркоровым, предлагается «кощунственная антихристианская продукция». Он также напомнил об уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих.

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Филипп Киркоров (в центре)

Ходько призвал «проинформировать всю паству по приходам о недопустимости для православного человека быть участником подобных антихристианских мероприятий», собрать подписи против проведения концерта и «скоординировать крестные ходы и совершение молитвенных пений у часовни на набережной города Ялты».

Верующие ряда регионов, где были запланированы концерты Киркорова, стали выступать против их проведения после его выступления в Кремлевском дворце в честь его 55-летнего юбилея в конце апреля. Во время исполнения песни «Мария Магдалена» на сцене появился большой светящийся крест с «распятой» внутри актрисой, затем Киркоров встал на него и пел песню.

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Эти действия критиковал председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, призвав артиста «быть более чутким и внимательным».

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Филипп Киркоров

Певец позднее извинился за использование креста в выступлении, а в начале июня его пресс-секретарь рассказала, что крест убрали из шоу. Однако концерт Киркорова в Пятигорске отменили после обращений верующих и по рекомендации Минкультуры.

В начале июля «Фонтанка» опубликовала список «нежелательных» артистов, в который попали в том числе ДДТ, «Би-2» и Anacondaz, ссылаясь на одного из музыкантов, нашедшего себя в списке. Эти группы отменяли концерты в связи с тем, что организаторы не смогли согласовать мероприятие. Концерт Anacondaz 22 июля в Екатеринбурге прервали полицейские. Позднее организаторы рок-фестиваля «Чернозем» в Воронеже отменили выступления этих артистов, которые должны были стать хедлайнерами мероприятия.

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