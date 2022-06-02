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Представитель Киркорова заявила, что после критики из шоу убрали крест

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Филипп Киркоров изменит номер к песне «Мария Магдалена», из него уберут элементы, где использовалось распятие, сообщила РБК пресс-секретарь певца Екатерина Успенская.

«Номер «Мария Магдалена» в шоу остается. Крест был исключительно на премьерах шоу», — сказала она.

По словам Успенской, во время концертов, которые являются частью юбилейного шоу, креста на сцене не будет. Решение изменить номер приняли, в частности, для того, чтобы учесть технические параметры площадок, пояснила пресс-секретарь.

В Пятигорске из-за жалоб верующих отменили концерт Киркорова
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Филипп Киркоров (в центре)

В конце апреля Киркоров дал концерты в Государственном Кремлевском дворце в честь своего 55-летия. Когда он выступал с номером «Мария Магдалена», на сцене появился большой светящийся крест с «распятой» на нем актрисой. Киркоров встал на него и исполнил композицию.

После этого артиста раскритиковали, а председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда призвал его «быть более чутким и внимательным».

Киркоров извинился за номер с крестом на концерте в Кремлевском дворце
Общество
Филипп Киркоров

Киркоров извинился перед теми, кого задел его номер, и заявил, что «сознательно не планировал» оскорблять чувства верующих.

Позднее генеральный директор Северо-Кавказской филармонии, которой принадлежит зал «Камертон» в Пятигорске, Светлана Бережная сообщила, что концерт Киркорова на этой площадке пришлось отменить в связи с «рекомендацией Минкультуры», обращением администрации Пятигорска и горожан, а также «мнением РПЦ». Она пояснила, что администрация филармонии обязана реагировать на мнение публики и руководства, так как «несет ответственность за духовную составляющую, которая существует на сцене».

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У певца запланировано еще одно выступление в регионе — оно должно состояться 20 июня в Ставрополе. В Ставропольском дворце культуры и спорта, где должен пройти концерт, сообщили «РИА Новости», что пока мероприятие отменять не стали, но зрители уже начали сдавать билеты.

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Филипп Киркоров концерт скандал
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