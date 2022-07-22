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Anacondaz сообщили об отмене концерта в Екатеринбурге по требованию МВД

Полиция оцепила площадку и запретила проводить концерт Anacondaz, сообщил адвокат. В МВД заявили, что разрешение дает местная администрация. А в мэрии говорят, что «не имеют никакого отношения к организации или отмене» мероприятия
Группа Anacondaz
Группа Anacondaz (Фото: Kerrin Key / Wikimedia Commons)

В Екатеринбурге по требованию полиции отменили концерт Anacondaz, сообщил в Telegram солист группы Артем Хорев.

«В общем, привет, Екатеринбург — и пока. Концерт сегодня по требованию МВД отменяется. Мы можем потом оспорить это решение в прокуратуре или в каких-то еще сказочных инстанциях, а сегодня концерта не будет», — сказал Хорев.

Концерт Anacondaz в Екатеринбурге должен был пройти в рамках летнего фестиваля Pauzern Picnic в местном «Телеклубе». Однако за неделю до его проведения полиция и Минкультуры прислали организаторам письма об отказе согласовать мероприятие, сообщил адвокат Алексей Бушмаков (его сообщение привел в Telegram-канале юрист Павел Чиков).

Тогда организаторы нашли новую площадку Cuba Cuba Beach на берегу Верх-Исетского пруда. И, как пишет Itʼs My City (сайт заблокирован Роскомнадзором), попросили тех, кто купил билеты, не публиковать место в соцсетях. Но на площадку пришли сотрудники полиции и запретили проводить концерт, сказал Бушмаков.

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«Сотрудники полиции оцепили территорию места проведения концерта, никого туда не пускали, угрожая проблемами, лентой оцепили, машины не пускали на территорию. Принято было решение сцену разбирать. <...> Людей разворачивали на дороге, обещая создать проблемы», — рассказал РБК адвокат.

По его словам, сотрудники полиции сослались на постановление правительства, согласно которому нужно согласовывать мероприятия. «Но несогласование никакой ответственности не предполагает. Уведомительный порядок проведения концерта, не разрешительный. Никто не должен обращаться за разрешением и уведомлять органы, в том числе полицию. То есть согласовывать новую площадку мы не были обязаны», — отметил Бушмаков.

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По его словам, музыканты решили обратиться в суд. Деньги за билеты людям вернут, добавил адвокат.

Отвечая на вопрос о том, в чем причина отмены концерта группы Anacondaz, Бушмаков предположил, что существует некий список запрещенных групп. «Хотя по репертуару или по политической позиции я не могу сказать, что они [Anacondaz] экстремистские, они в правовом поле действуют. Завтра у них концерт в Перми. Интересно, как себя пермские власти поведут», — добавил он.

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«Разрешение дает местный муниципалитет», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

В свою очередь, в пресс-службе администрации Екатеринбурга заявили РБК, что она «не имеет никакого отношения к организации или отмене этого концерта и за действия (как и бездействие) полиции тоже не отвечает». «МВД муниципалитету не подчиняется. Концерт — это не массовое мероприятие. Согласованию они не подлежат», — сказали РБК в пресс-службе городской администрации.

РБК направил запрос в «Телеклуб» и в Cuba Cuba Beach

Anacondaz ранее выступила против боевых действий на Украине. Как писала «Фонтанка», группа попала в список «нежелательных музыкальных исполнителей», которые публично осудили российскую спецоперацию.

Всего в опубликованном изданием перечне 37 артистов. Среди них — певец Валерий Меладзе, группы ДДТ, «Машина времени», «Аквариум», «Би-2» и их солисты, рэперы Noize MC и Face (Иван Дремин, включен в список иноагентов) и «Каста», певицы Земфира, Манижа и Монеточка, а также другие исполнители. Большинство из тех, кто попал в список, выступили с антивоенной позицией или уехали за границу, а также столкнулись с отменой концертов в России.

В Кремле в начале июля заявили, что им неизвестно о каких-либо черных списках артистов, которым запретили выступать в России. «Черные списки есть у правоохранителей, это списки тех, кто нарушает законы страны», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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