На рок-фестивале в Воронеже отменили концерты «Би-2» и ДДТ
На рок-фестивале «Чернозем» в Воронеже отменили концерты групп «Би-2» и ДДТ, сообщили порталу «Вести Воронеж» в оргкомитете мероприятия.
Рок-фестиваль запланирован на 19–21 августа. Группы должны были выступить 20 и 21-го числа и стать одними из хедлайнеров. Причину отмены организаторы не назвали.
«Другие хедлайнеры фестиваля остаются: это Вячеслав Бутусов, «Сплин», «Симфоническое КИНО», а недавно присоединилась и группа «Ария», — рассказали они.
«Правительство Воронежской области и губернатор не влияют на концертную программу частного фестиваля», — сообщили РБК в пресс-службе правительства региона.
РБК обратился за комментариями к представителям ДДТ и «Би-2».
Ранее «Би-2» и ДДТ уже сообщали о переносе концертов, в том числе в Москве.
23 июля полицейские сорвали концерт группы Anacondaz в Перми, сообщает издание «59.ру». Сотрудники полиции пришли в клуб, где музыканты уже начали выступать. Концерт в конечном итоге пришлось прекратить.
Один из посетителей концерта рассказал РБК, что группа успела сыграть несколько композиций, прежде чем на сцену поднялись полицейские.
«Концерт начался в запланированное время. Группа отыграла четыре песни и в начале следующей на сцену поднялись сотрудники МВД. Если не изменяет память, то один был в форме, двое были в штатском. На выходе коридор был полон сотрудниками полиции, примерно человек 20–30. Никого не трогали и не задерживали. На улице было около десяти автомобилей полиции. На выезде и въезде сотрудники ДПС проверяли автомобили», — рассказал мужчина.
По его словам, он не видел, чтобы кого-то задерживали на улице или составляли протоколы. Приблизительно через полчаса люди разошлись, добавил слушатель.
РБК направил запрос в пресс-службу регионального ГУ МВД.
Днем ранее концерт Anacondaz был отменен в Екатеринбурге, в группе сообщили, что это произошло по требованию полиции.
В начале июля издание «Фонтанка» опубликовало список «нежелательных» артистов, в который попали в том числе ДДТ, «Би-2» и Anacondaz. «Фонтанка» ссылалась на одного из музыкантов, который нашел себя в списке. Существование списка подтвердил источник издания в промоутерском бизнесе. Один из основателей Anacondaz Артем Хорев в интервью YouTube-шоу «Вписка» сказал, что не знает, существует ли официальный список, но допустил, что владельцы концертных площадок могут запрещать выступления «от греха подальше», так как увидели такой список в интернете.
В середине мая на лидера ДДТ Юрия Шевчука был составлен протокол по статье КоАП о дискредитации действий российских военных после концерта в Уфе 18 мая. Однако позднее Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вернул в полицию дело против музыканта «для устранения недостатков», пояснив, что в составленном на него протоколе не описано событие правонарушения и «отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил в целях защиты интересов России и ее граждан». Как пояснял адвокат Шевчука Александр Передрук, в протоколе говорилось лишь, что «18 мая во время выступления на концерте он дискредитировал ВС, совершил правонарушение, предусмотренное ст. 20.3.3». При этом о каких именно высказываниях идет речь, в нем не указывалось, говорил Передрук. После этого полицейские составили новый протокол, однако и в нем суд в Петербурге обнаружил нарушения и вновь вернул дело.