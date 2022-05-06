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Киркоров извинился за номер с крестом на концерте в Кремлевском дворце Общество, 17:38
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Киркоров извинился за номер с крестом на концерте в Кремлевском дворце

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что «сознательно не планировал» оскорбить чувства верующих своим номером «Мария Магдалена» на своем юбилейном концерте в Кремлевском дворце. Об этом он написал в Telegram.

По словам певца, первоначально песня была посвящена его матери, которая умерла в день его рождения в 1994 году.

«Я не вкладывал в режиссуру номера никакого зла или кощунственного умысла. Для меня как для верующего человека крайне важны и почитаемы религиозные святыни. Все, что происходило на сцене, не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии. Поэтому, если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения», — объяснил Киркоров.

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30 апреля Филиппу Киркорову исполнилось 55 лет. По этому поводу 27, 28, 29 и 30 апреля в Государственном Кремлевском дворце певец провел концерты. Во время исполнения песни «Мария Магдалена» на сцене появился большой светящийся крест с «распятой» внутри актрисой, затем Киркоров встал на него и пел песню.

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя выступление певца, призвал его «быть более чутким и внимательным».

«Что это? Искреннее непонимание (скажу эвфемистически) простых вещей вкупе с безвкусицей или сознательная провокация? Певцу и его команде правда непонятно, как такой номер будет воспринят теми, для кого крест является важнейшим священным символом? Или это сознательное внесение разделения в наше общество, от чего сам Филипп Киркоров только что предостерег?», — заявил Легойда в Telegram.

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Ранее Киркоров призвал главного редактора RT Маргариту Симоньян не «гнобить» певицу Аллу Пугачеву и шоумена Максима Галкина, после того как журналистка обвинила Галкина в лицемерии в личной жизни и в отношении к России. Киркоров также заявил о том, что россиянам нужно прекратить внутренние распри, которые усугубляют раскол внутри страны.

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Теги
Филипп Киркоров извинение оскорбление чувств верующих юбилей концерт
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