В Пятигорске из-за жалоб верующих отменили концерт Киркорова

Филипп Киркоров (в центре) (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Юбилейное шоу Филиппа Киркорова, которое должно было пройти 19 июня в концертном зале «Камертон» в Пятигорске, отменили в связи с «рекомендацией Минкультуры», обращением администрации Пятигорска и горожан, а также «мнением РПЦ». Об этом «Комсомольской правде» сообщила гендиректор Северо-Кавказской филармонии (ей принадлежит зал) Светлана Бережная.

«В рекомендациях Минкультуры России нас просят обращать внимание на художественное наполнение концерта. Администрация филармонии не может влиять на репертуар артиста, но несет ответственность за духовную составляющую, которая существует на сцене. Судить или давать оценку содержанию у нас нет ни возможности, ни желания. Но мы обязаны реагировать на мнения публики, руководства Минкультуры России и руководства региона», — заявила она.

В конце апреля Киркоров провел концерты в Государственном Кремлевском дворце в честь своего 55-летия. Во время исполнения номера «Мария Магдалена» на сцене появился большой светящийся крест с «распятой» на нем актрисой, Киркоров встал на него и спел песню. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя выступление, призвал певца «быть более чутким и внимательным».

После критики в его адрес Киркоров извинился и пояснил, что «сознательно не планировал» оскорбить чувства верующих.

РБК обратился за комментарием к представителю Филиппа Киркорова и направил запрос в Северо-Кавказскую государственную филармонию им. В.И. Сафонова.

У певца запланирован еще один концерт на Ставрополье — 20 июня ожидается его выступление в столице края. Пока его не отменили, но зрители начали сдавать билеты, сообщили агентству «РИА Новости» в Ставропольском дворце культуры и спорта, где должно пройти мероприятие.