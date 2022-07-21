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Песков заявил об «открытых дверях» для переговоров с Украиной

Переговоры между Россией и Украиной возможны, Москва никогда не говорила о закрытии этой двери, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Ни президент [Владимир Путин], ни министр [иностранных дел Сергей Лавров] никогда не говорили о закрытии двери для переговоров», — сказал он.

До этого Песков говорил, что пока речь о возобновлении переговоров Москвы и Киева не идет. Путин в свою очередь утверждал, что Россия не отказывается от продолжения попыток мирного урегулирования: «Мы не отказываемся от мирных переговоров [с Украиной], но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее будет договариваться».

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Переговорный процесс между Москвой и Киевом стартовал в конце февраля спустя несколько дней после начала российской военной операции. Стороны провели две очные встречи в Белоруссии и одну в Турции, а также регулярно вели переговоры в режиме видеоконференции. Стамбульская встреча в конце марта стала самой продуктивной — тогда Украина передала российской стороне свои предложения по урегулированию конфликта.

Однако когда Москва направила ответный документ, реакции на него она не получила, сообщал глава российской делегации Владимир Мединский. В Москве сочли, что Киев «морозит» переговоры. Украинская сторона объясняла изменение отношения к переговорному процессу сообщениями о событиях в Буче. В начале апреля Reuters, AFP и другие СМИ сообщали о найденных там телах погибших мирных жителей и публиковали фото. В Минобороны эти данные назвали провокацией.

После этого диалог между сторонами не возобновлялся. Глава российского МИДа неоднократно говорил, что это страны Запада «запретили» Киеву продолжать диалог. В конце июня он усомнился, что Украина вернется к обсуждению в ближайшее время.

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Украинские власти допускают возвращение за стол переговоров при условии усиления их позиции. По мнению главы украинской делегации Давида Арахамии, этому поспособствуют поставки западного оружия. Позднее он заявил, что условием для возобновления диалога может стать контрнаступление украинской армии в конце августа или добровольное возвращение российских войск к позициям, которые те занимали до начала спецоперации. Президент Украины Владимир Зеленский допускал возобновление переговоров, если Россия вернет взятые под контроль в ходе боевых действий территории.

Теги
Дмитрий Песков переговоры Военная операция на Украине
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