Глава Минобороны ФРГ заявила о заканчивающемся оружии для помощи Украине

Кристина Ламберт (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

У бундесвера заканчиваются ресурсы для помощи Украине, но Берлин продолжит поддерживать Киев, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время посещения германо-французской бригады в городе Мюльхайм, передает Welt.

«Мы больше не можем много отдавать [из запасов] бундесвера, я скажу это очень четко, и мой коллега [министр обороны Украины Алексей Резников] тоже об этом знает», — сказала она, отметив, что с Резниковым у нее сложились доверительные и конструктивные отношения.

В то же время Ламбрехт заверила, что ФРГ намерена и дальше поддерживать Киев, напомнив о поставках самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000.

До начала российской военной операции Германия отказывалась передавать Украине оружие, но затем изменила свою позицию. 26 февраля Берлин решил передать Киеву 1 тыс. противотанковых ракет Panzerfaust и 500 ракет Stinger. Также власти Германии одобрили передачу произведенных в стране 400 противотанковых орудий из Нидерландов и девяти гаубиц D-30 и боеприпасов из Эстонии.

В середине апреля канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что бундесвер исчерпал лимит поставок оружия для Украины из резервов. Однако 28 апреля бундестаг одобрил поставки Украине тяжелого вооружения.

11 июня бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник рассказал, что Киев получит семь самоходных гаубиц до 22 июня, а самоходные зенитные установки «Гепард» планируется доставить двумя траншами: 15 — до конца июля, еще 15 — до конца августа. В начале июня Шольц пообещал передать Украине зенитно-ракетные комплексы средней дальности IRIS-T.

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Киев неоднократно критиковал немецкие власти, утверждая, что Берлин делает недостаточно для поддержки Украины.

В Москве поставки оружия Украине осуждают, называя эти действия «накачкой». Российские власти заявляют, что такими действиями западные страны ведут «прокси-войну» с Москвой и это не способствует урегулированию украинского конфликта. Российское Минобороны неоднократно отчитывалось об уничтожении вооружения иностранного производства на Украине.