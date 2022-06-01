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Шольц заявил о решении поставить Украине «очень тяжелое вооружение»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц: Германия поставит Украине зенитные комплексы IRIS-T
Берлин поставит Киеву современное вооружение — гаубицы, системы ПВО и радары, способные обнаруживать артиллерию противника, сказал Шольц. ПВО позволит «защитить крупный город». Он подчеркнул, что это «очень тяжелое вооружение»
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Markus Schreiber / AP)

Правительство Германии приняло решение передать Украине зенитно-ракетные комплексы средней дальности IRIS-T, сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц во время дебатов в бундестаге по вопросу создания специального фонда для бундесвера, который включает в себя оружие для Киева. Трансляция ведется на YouTube.

«Таким образом, мы предоставляем Украине возможность защитить целый крупный город», — сказал Шольц (цитата по Der Tagesspiegel), добавив, что это самая современная немецкая система ПВО.

Немецкий канцлер добавил, что в ближайшие недели Киев получит 12 «самых современных самоходных гаубиц в мире», это будет сделано в тесном сотрудничестве с Нидерландами, а подготовка украинских военных завершится в течение нескольких дней. Также Берлин при сотрудничестве с Вашингтоном передаст украинской стороне ракетные системы залпового огня (РСЗО), однако их дальность не позволит наносить удары по России. Киев также получит современные радары слежения, способные обнаруживать минометы, гаубицы и реактивную артиллерию противника, заявил Шольц.

В Германии сочли невозможным удовлетворить все желания Киева по оружию
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Фото:Thomas Imo / IMAGO / photothek.net / Global Look Press

Шольц добавил, передает Merkur, что обмен вооружением с Чехией позволил поставить Украине танки советского производства, аналогичное соглашение заключено с Грецией. Праге и Афинам будет передана более современная техника из немецкого арсенала. Кроме того, продолжил канцлер Германии, к передаче Украине готовятся танки «Гепард», о желании получить которые говорили в Киеве.

«Это очень тяжелое оружие», — подчеркнул Шольц.

Немецкий канцлер отметил, что «всем больно от жертв» происходящего на Украине и разрушения городов в стране. Он подчеркнул: «Путин не должен и не выиграет эту войну» (цитата по Reuters). По словам Шольца, Германия с конца февраля поставила Украине более 15 млн патронов, 100 тыс. ручных гранат и более 5 тыс. противотанковых мин, власти страны осуществляют «непрерывные поставки» с самого начала спецоперации России.

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Дуда обвинил Германию в нарушении обещания насчет танков для Украины
Политика
Анджей Дуда

Около трех недель назад, 13 мая, об обсуждении правительством Германии передачи Украине систем IRIS-T SLM со ссылкой на источники сообщала Bild, аналогичную информацию сообщали собеседники Reuters в силовых структурах. Предельная дальность полета ракет IRIS-T SLM составляет 40 км, они могут поражать цели, летящие на высоте до 20 км. В Берлине допускают, что системы могут развернуть в Киеве в ноябре, указывала газета.

IRIS-T SLM разработала компания Diehl, впервые систему успешно протестировали в 2014 году. Как сообщается на сайте Diehl, система позволяет «обеспечить непрерывную защиту местности в течение длительного времени». ЗРК использует модернизированную версию ракеты IRIS-T, которой оснащены истребители многих стран мира, сообщают в компании. Портал Air Force Technology пишет, что IRIS-T SLM была одобрена для использования в армии Германии в 2017 году, она также стоит на вооружении в армиях Швеции и Норвегии.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Германия ПВО Олаф Шольц гаубица поставки оружия
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