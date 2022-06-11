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Посол Киева в ФРГ заявил, что Украина получит немецкие гаубицы 22 июня

&nbsp;Зенитная самоходная установка&nbsp;&laquo;Гепард&raquo;
 Зенитная самоходная установка «Гепард» (Фото: Joerg Sarbach / AP)

Германия передаст Украине гаубицы и самоходные зенитные установки «Гепард» до конца лета, рассказал посол Киева в Берлине Андрей Мельник в интервью NV.UA.

«Речь идет о двух обещаниях: семь самоходных гаубиц, которые будут переданы нам, — мы эти системы получим где-то 22 июня; и самоходные зенитные установки, так называемые «Гепарды», — сказал Мельник.

Он уточнил, что 15 «Гепардов» Берлин поставит до конца июля, еще 15 — до конца августа.

Что стоит за обещаниями Германии поставить Украине тяжелые вооружения
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Гаубицы PzH 2000

Посол Украины в Германии неоднократно критиковал немецкие власти за то, что они не поставляют Киеву тяжелые вооружения. До 24 февраля Берлин отказывался поставлять оружие Киеву, однако позже его позиция изменилась. В конце марта агентство DPA сообщало, что Германия направила Киеву 1,5 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов «Стрела», 100 пулеметов MG3, а также несколько миллионов патронов для стрелкового оружия. Однако уже в середине апреля канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что бундесвер исчерпал лимит поставок оружия для Украины из резервов.

В Кремле, комментируя поставки Киеву оружия, заявляли, что это не способствует возобновлению мирных переговоров и «подливает масло в огонь». При этом цели российской спецоперации будут достигнуты, несмотря на поставки оружия со стороны западных стран, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

.

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