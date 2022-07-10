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Spiegel узнал, что ФРГ нашла поставщика снарядов к обещанным Киеву танкам

Производить боеприпасы будут в Норвегии. Германия обещала передать 30 установок Киеву в конце апреля, однако поставки пришлось отложить, так как немецкие власти не смогли в срок получить для них боеприпасы
Фото: Christian Charisius / Reuters
Фото: Christian Charisius / Reuters

Правительство Германии нашло в Норвегии предприятие, которое может поставить дополнительные боеприпасы для зенитных самоходных установок (ЗСУ) «Гепард», которые страна хочет отправить Киеву, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.

Подходящего производителя боеприпасов искали канцелярия главы правительства ФРГ Олафа Шольца и Министерство обороны Норвегии, пишет журнал. Раньше поставки снарядов считались проблемой, так как ЗСУ «Гепард» была обеспечена менее чем 60 тыс. 35-мм боеприпасов. Изначально правительство собиралось закупить их в Южной Америке, однако другая страна-производитель снарядов — Швейцария — не одобрила эту сделку, так как ее не устроили уже готовые боеприпасы.

Зенитная самоходная установка «Гепард» (танк ПВО «Гепард») была разработана в 1963 году на базе основного немецкого танка «Леопард-1». В 1973-м машина была принята на вооружение и поступила в серийное производство.

«Гепард» вооружен двумя 35-мм пушками с эффективной дальностью стрельбы 5,5 тыс. м. С обеих сторон башни также установлены блоки дымовых гранатометов. Всего было произведено около 570 ЗСУ данного типа.

В итоге Германия договорилась с норвежским производителем, которого собеседники Spiegel не называют. Он будет делать 35-мм боеприпасы, которые военные испытают на стрельбище Бундесвера (Вооруженные силы Германии) в Путлосе (федеральная земля ФРГ Шлезвиг-Гольштейн) уже на следующей неделе.

Посол Киева в ФРГ заявил, что Украина получит немецкие гаубицы 22 июня
Политика
&nbsp;Зенитная самоходная установка&nbsp;&laquo;Гепард&raquo;

Германия обещала передать Украине установки «Гепард» в конце апреля, всего их должно быть 30, говорил бывший посол страны в Берлине Андрей Мельник в середине июня. По его словам, половину танков Киев должен был получить до конца июля, а вторую половину — до конца августа. Однако, за месяц до его интервью NV.UA, Welt со ссылкой источники в украинском правительстве сообщил, что поставки «Гепардов» пришлось отложить на неопределенный срок, после того как 3 мая власти Германии не смогли получить «подходящие боеприпасы для танка».

До начала российской военной операции Германия отказывалась передавать Украине оружие, но затем изменила свою позицию. 26 февраля Берлин решил передать Киеву 1 тыс. противотанковых ракет Panzerfaust и 500 ракет Stinger. Помимо этого власти Германии одобрили передачу произведенных в стране 400 противотанковых орудий из Нидерландов и девяти гаубиц D-30 и боеприпасов из Эстонии. Затем, 28 апреля, бундестаг одобрил поставки Украине тяжелого вооружения.

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Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву западными государствами, и говорили, что те «накачивают» им Украину. В Кремле, в свою очередь, отмечали, что западное оружие не сможет «остановить наступление» и помешать России достичь целей спецоперации. В МИДе страны говорили, что будут считать склады и конвои с западным оружием законной целью.

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Теги
Татьяна Зыкина
Германия Украина Норвегия поставки оружия
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