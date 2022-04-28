Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 75,92 (-0,74) Инвестиции, 11:47
Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 72,88 (+0,17) Инвестиции, 11:47
Кого и как будут наказывать за исполнение западных санкций Pro, 17:07
ЕР предложила ввести квоту в вузах для детей погибших ветеранов Политика, 17:02
Из-за пожаров в Курганской области эвакуировали более 500 человек Общество, 17:01
Токен STEPN подорожал на 20% и обновил исторический максимум Крипто, 16:58
OMV опровергла сообщение о планах открыть счет для оплаты газа в рублях Экономика, 16:58
Бум спроса: где без Booking и Airbnb бронировать жилье на майские Недвижимость, 16:53
Мэр Екатеринбурга заявил, что Соловьев «ничего не знает» о городе Политика, 16:49
Профсоюз предупредил о риске увольнения 50 пилотов Superjet Бизнес, 16:44
В Хорватии потребовали извинений от газеты за оскорбления игрока «Зенита» Спорт, 16:37
Польза или вред: как научиться правильному питанию Партнерский проект, 16:36
Владелец Reserved и Cropp продаст бизнес в России Бизнес, 16:35
Чемпионка выступила против участия в Олимпиадах без флага и гимна России Спорт, 16:32
Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине Политика, 16:31
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:29
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Военная операция на Украине ,  
0 

Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине

Петицию поддержали 586 из 693 проголосовавших, хотя в Минобороны ФРГ заявляли о дефиците военной техники, канцлер сделал заявление об исчерпании резервов для поставки Украине, а бундесвер опасается снижения боеспособности страны
Сбор бюллетеней после голосования по всеобъемлющему плану поддержки Украины в Бундестаге
Сбор бюллетеней после голосования по всеобъемлющему плану поддержки Украины в Бундестаге (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Бундестаг выступил за всеобъемлющую поддержку Украины и поставку республике тяжелого вооружения, сообщается на сайте парламента. Соответствующее заявление поддержали 586 депутатов из 693 голосовавших, 100 проголосовали «против», семь воздержались.

В петиции отмечается, что поставка Украине «эффективного оружия и комплексных систем, включая тяжелые вооружения», является одним из способов положить конец военным действиям на территории страны.

Накануне министр обороны Кристина Ламбрехт заявила о дефиците военной техники в Германии. «Например, на бумаге у нас есть 350 БМП Puma, из которых в рабочем состоянии находятся только 150. То же самое с вертолетами Tiger: только девять машин из 51 могут взлететь».

Власти Германии в апреле сообщили о намерении выделить €2 млрд на дополнительную военную помощь, более половины этой суммы направят Украине. 19 апреля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что бундесвер исчерпал лимит поставок оружия для Украины из своих резервов. По словам главы правительства, власти направили запрос оборонным компаниям, чтобы узнать, как скоро они смогут предоставить необходимые вооружения. Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал «непонятным утверждение, что «бундесвер больше не может ничего поставить Украине».

Welt узнала об отказе Германии поставить Украине 100 БМП
Политика
Фото:Hendrik Schmidt / dpa / Global Look Press

20 апреля в бундесвере высказались против поставок, потому что они снизили бы боеспособность ФРГ в рамках обязательств перед НАТО.

Немецкие общественные деятели написали Шольцу открытое письмо с призывом прекратить поставки оружия Украине, так как это продлит конфликт и будет препятствовать дипломатическому урегулированию.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Вы лишились важных поставщиков из-за санкций. Как их заменить
Инструкции
Pro
Как изменится оценка «Тинькофф» инвесторами при продаже доли Тинькова
Статьи
Pro
Фото: Yuri Kochetkov / ТАСС Стоит ли ждать дальнейшего укрепления рубля и чем оно может обернуться
Статьи
Pro
Три шага, как вывести компанию из кризиса
Статьи
Pro
На что способны российские разработчики ИИ без западных технологий
Прогнозы
Pro
Фото: Richard Rohrdanz / Unsplash Чем поможет форс-мажор — инструкция по применению
Инструкции
Pro
Как трансформировать финансовую модель в условиях неопределенности
Инструкции
Pro
Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль
Инструкции

Российские власти неоднократно критиковали западные страны за «накачку» Украины оружием. В Кремле не раз предупреждали, что поставки оружия Киеву не помешают России достичь целей спецоперации.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 апреля заявил, что партнеры «наконец услышали» Киев и начали поставлять оружие, которое он запрашивал.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Германия Бундестаг Украина поставки оружия
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Welt узнала о предложении передать Киеву 100 немецких гаубиц
Политика
В бундесвере выступили против поставок тяжелого вооружения Украине
Политика
Шольц заявил об исчерпании лимита поставок немецкого оружия для Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter