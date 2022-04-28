Бундестаг одобрил поставки тяжелого вооружения Украине

Петицию поддержали 586 из 693 проголосовавших, хотя в Минобороны ФРГ заявляли о дефиците военной техники, канцлер сделал заявление об исчерпании резервов для поставки Украине, а бундесвер опасается снижения боеспособности страны

Сбор бюллетеней после голосования по всеобъемлющему плану поддержки Украины в Бундестаге (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Бундестаг выступил за всеобъемлющую поддержку Украины и поставку республике тяжелого вооружения, сообщается на сайте парламента. Соответствующее заявление поддержали 586 депутатов из 693 голосовавших, 100 проголосовали «против», семь воздержались.

В петиции отмечается, что поставка Украине «эффективного оружия и комплексных систем, включая тяжелые вооружения», является одним из способов положить конец военным действиям на территории страны.

Накануне министр обороны Кристина Ламбрехт заявила о дефиците военной техники в Германии. «Например, на бумаге у нас есть 350 БМП Puma, из которых в рабочем состоянии находятся только 150. То же самое с вертолетами Tiger: только девять машин из 51 могут взлететь».

Власти Германии в апреле сообщили о намерении выделить €2 млрд на дополнительную военную помощь, более половины этой суммы направят Украине. 19 апреля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что бундесвер исчерпал лимит поставок оружия для Украины из своих резервов. По словам главы правительства, власти направили запрос оборонным компаниям, чтобы узнать, как скоро они смогут предоставить необходимые вооружения. Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал «непонятным утверждение, что «бундесвер больше не может ничего поставить Украине».

20 апреля в бундесвере высказались против поставок, потому что они снизили бы боеспособность ФРГ в рамках обязательств перед НАТО.

Немецкие общественные деятели написали Шольцу открытое письмо с призывом прекратить поставки оружия Украине, так как это продлит конфликт и будет препятствовать дипломатическому урегулированию.

Читайте на РБК Pro Pro Вы лишились важных поставщиков из-за санкций. Как их заменить Вы лишились важных поставщиков из-за санкций. Как их заменить Инструкции Pro Как изменится оценка «Тинькофф» инвесторами при продаже доли Тинькова Как изменится оценка «Тинькофф» инвесторами при продаже доли Тинькова Статьи Pro Стоит ли ждать дальнейшего укрепления рубля и чем оно может обернуться Стоит ли ждать дальнейшего укрепления рубля и чем оно может обернуться Статьи Pro Три шага, как вывести компанию из кризиса Три шага, как вывести компанию из кризиса Статьи Pro На что способны российские разработчики ИИ без западных технологий На что способны российские разработчики ИИ без западных технологий Прогнозы Pro Чем поможет форс-мажор — инструкция по применению Чем поможет форс-мажор — инструкция по применению Инструкции Pro Как трансформировать финансовую модель в условиях неопределенности Как трансформировать финансовую модель в условиях неопределенности Инструкции Pro Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль Эти семь привычек руководителю надо взять под контроль Инструкции

Российские власти неоднократно критиковали западные страны за «накачку» Украины оружием. В Кремле не раз предупреждали, что поставки оружия Киеву не помешают России достичь целей спецоперации.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 апреля заявил, что партнеры «наконец услышали» Киев и начали поставлять оружие, которое он запрашивал.