США объявят о новом пакете вооружений для Украины с ракетами Harpoon

Противокорабельные ракеты войдут в новый пакет военной помощи от США на $650 млн. Глава Пентагона заявил о непоколебимой решимости предоставить Украине средства для самообороны

Фото: U.S. Department of Defense / Global Look Press

Администрация США 15 июня объявит о передаче Украине очередной партии вооружения на сумму более $650 млн, в том числе противокорабельных ракет Harpoon, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Об этом также сообщили источники Reuters.

По данным одного из источников Bloomberg, $320 млн пойдут на радиооборудование, $55 млн — на оптику для ночного видения, $160 млн — на обучение.

Reuters уточняет, что пакет на $650 млн является частью помощи в размере $1 млрд, он будет финансироваться через программу «Инициатива содействия безопасности Украины» (USAI). Другие вооружения на сумму $350 млн будут направлены из запасов излишков боевой техники США, среди них — ракеты для реактивных систем залпового огня и снаряды для гаубиц M777.

Ранее 15 июня министр обороны США Ллойд Остин на проходящей в Брюсселе встрече западной группы по координации оказания содействия Киеву заявил, что участники собрались «из-за непоколебимой решимости предоставить Украине средства, в которых она срочно нуждается для самообороны». Глава Пентагона также отметил, что Украина «переживает переломный момент на поле боя». «Мы должны активизировать действия в рамках общей приверженности самообороне Украины и приложить еще больше усилий для того, чтобы Украина могла защищаться, защищать своих граждан и территорию», — заявил Остин.

В конце мая Остин сообщил, что Дания поставит Украине установки и ракеты Harpoon. 9 мая украинский министр обороны Алексей Резников рассказал, что ракеты уже поступили на вооружение, ими усилили береговую охрану.

Противокорабельные дозвуковые ракеты Harpoon разработала компания McDonnell Douglas, они производятся в США корпорацией Boeing. Максимальная дальность стрельбы зависит от модификации и составляет от 90 до 220 км, в некоторых модификациях — до 280 км. Ракеты Harpoon бывают воздушного, корабельного или берегового базирования, помимо кораблей они могут поражать наземную оборонную инфраструктуру.