США объявят о новом пакете вооружений для Украины с ракетами Harpoon

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 59,25 (-1,72) Инвестиции, 14:23
Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 57,09 (-0,69) Инвестиции, 14:23
Бакаев заявил, что сменил «Спартак» на «Зенит» ради чемпионства Спорт, 20:09
«Зенит» расторг контракт с бывшим вратарем сборной России Спорт, 19:55
«Росатом» пообещал «выставить счет» после отказа Финляндии от проекта АЭС Бизнес, 19:55
Турция отклонила посредничество НАТО в переговорах с Финляндией и Швецией Политика, 19:46
Байден объявил Зеленскому о новой военной помощи на $1 млрд Политика, 19:45
Новые карьерные траектории: главное с сессии РБК Трендов на «ПМЭФ.Юниор» Экономика образования, 19:40
Госдума одобрила в первом чтении новые правила военной ипотеки Недвижимость, 19:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:37
Глава «Эвалар» призвала уйти от «стереотипов колониального мышления» Партнерский материал, 19:35
Робот-младенец и лысая Одри Хепберн: 5 человекообразных роботов Стиль, 19:29
«МегаФон» и «Россети Ленэнерго» протестируют технологии интернета вещей Пресс-релиз, 19:24
В бундестаге назвали отказ от санкций решением проблемы с поставками газа Политика, 19:23
Микросон и усталость: искусственный интеллект не даст заснуть водителю Партнерский проект, 19:21
Минпросвет предложил обязать чиновников соблюдать правила русского языка Политика, 19:04

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

США объявят о новом пакете вооружений для Украины с ракетами Harpoon

Противокорабельные ракеты войдут в новый пакет военной помощи от США на $650 млн. Глава Пентагона заявил о непоколебимой решимости предоставить Украине средства для самообороны
Фото: U.S. Department of Defense / Global Look Press
Фото: U.S. Department of Defense / Global Look Press

Администрация США 15 июня объявит о передаче Украине очередной партии вооружения на сумму более $650 млн, в том числе противокорабельных ракет Harpoon, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Об этом также сообщили источники Reuters.

По данным одного из источников Bloomberg, $320 млн пойдут на радиооборудование, $55 млн — на оптику для ночного видения, $160 млн — на обучение.

Reuters уточняет, что пакет на $650 млн является частью помощи в размере $1 млрд, он будет финансироваться через программу «Инициатива содействия безопасности Украины» (USAI). Другие вооружения на сумму $350 млн будут направлены из запасов излишков боевой техники США, среди них — ракеты для реактивных систем залпового огня и снаряды для гаубиц M777.

Швеция направит Украине противокорабельные ракеты
Политика
Украинские военнослужащие изучают шведскую переносную систему вооружения

Ранее 15 июня министр обороны США Ллойд Остин на проходящей в Брюсселе встрече западной группы по координации оказания содействия Киеву заявил, что участники собрались «из-за непоколебимой решимости предоставить Украине средства, в которых она срочно нуждается для самообороны». Глава Пентагона также отметил, что Украина «переживает переломный момент на поле боя». «Мы должны активизировать действия в рамках общей приверженности самообороне Украины и приложить еще больше усилий для того, чтобы Украина могла защищаться, защищать своих граждан и территорию», — заявил Остин.

В конце мая Остин сообщил, что Дания поставит Украине установки и ракеты Harpoon. 9 мая украинский министр обороны Алексей Резников рассказал, что ракеты уже поступили на вооружение, ими усилили береговую охрану.

Противокорабельные дозвуковые ракеты Harpoon разработала компания McDonnell Douglas, они производятся в США корпорацией Boeing. Максимальная дальность стрельбы зависит от модификации и составляет от 90 до 220 км, в некоторых модификациях — до 280 км. Ракеты Harpoon бывают воздушного, корабельного или берегового базирования, помимо кораблей они могут поражать наземную оборонную инфраструктуру.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Что делать, если клиент торгуется и требует скидки
Статьи
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию
Статьи
Pro
Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает
Статьи
Pro
Фото: Евгений Разумный / ТАСС Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса
Статьи
Pro
Фото: Михаил Метцель / ТАСС Даем гарантию на потерю денег: какие ошибки могут дорого стоить импортеру
Инструкции
Pro
Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом
Инструкции
Pro
Новый железный занавес — цифровой: почему ИТ-компании уходят из России
Статьи
Pro
Быть веганом полезно. Правда ли это
Статьи
Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
военная помощь Украина вооружения Пентагон

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
НАТО объявит о предоставлении Украине новых вооружений
Политика
Макрон заявил Зеленскому о готовности к поставкам тяжелого вооружения
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter