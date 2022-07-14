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Власти ДНР заявили об оперативном контроле над Северском

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Город Северск в Донецкой области Украины находится под оперативным контролем военных ДНР и России. Об этом сообщил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в эфире программы «Соловьев Live», трансляция шла во «ВКонтакте».

«То есть по заявлениям официальных лиц ЛНР и по источникам от наших военнослужащих, то уже бои идут на окраинах Северска. То есть, по сути, Северск под нашим оперативным контролем, это означает, что противник по всей площади может поражаться нашим огнем прицельным», — сказал он.

Посол ЛНР рассказал о продолжении наступления на Северск
Политика

Войска России, ДНР и ЛНР проводят на Украине военную операцию, которую осудило большинство членов Генассамблеи ООН. Одна из поставленных задач — выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. Северск находится у границы Донецкой и Луганской области. Союзные силы начали бои за него после того, как взяли под контроль Луганскую область.

9 июля глава МВД ЛНР Виталий Киселев заявил об установлении контроля над селом Григорьевка в 9 км от Северска. На следующий день посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что войска наступают на Северск с севера. На следующий день он рассказал, что военные готовятся к зачистке города, хотя в нем еще остаются подразделения территориальных батальонов и нацгвардии Украины.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что подразделения союзных сил ведут наступление на позиции украинских военных на четырех направлениях, передавал ТАСС.

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