Посол ЛНР рассказал о продолжении наступления на Северск

Союзные войска продолжают наступление на город Северск в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил в Telegram посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

«Сегодня с боями была взята Григоровка, и наши войска продолжают вести военные действия по освобождению Серебрянки. С севера идет наступление на Северск», — написал он.

По словам посла, украинские войска пытаются укрепиться в пригороде Северска и, уходя, обстреливают уже занятые союзными войсками районы.

Накануне помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил ТАСС, что военные России и ЛНР взяли под контроль село Григорьевка под Северском. Он говорил, что там находились укрепления украинских войск. По данным сервиса «Яндекс.Карты», примерно в 9 км от Северска находится село Григоровка.

Бои за Северск, как говорил Киселев, начались 3 июля. По информации UNICEF, там живут 12,3 тыс. человек. На сайте Бахмутской районной рады сказано, что в Северской городской территориальной общине (объединяет семь населенных пунктов, включая Северск) живут 13,4 тыс. человек.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент страны Владимир Путин, объявляя о ней, подчеркивал, что в течение восьми лет Киев подвергал жителей Донбасса «геноциду». Москва намерена «восстановить государственность» ЛНР и ДНР, провести «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, — отмечал Путин. За три дня до его выступления Россия признала независимость республик Донбасса в административных границах.

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В конце июня Путин сказал, что обозначил конечную цель спецоперации — «освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России». Он также просил не подгонять военных и не говорить о сроках завершения операции.