Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 62,05 (-2,09) Инвестиции, 08 июл, 15:57
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 61,27 (-1,88) Инвестиции, 08 июл, 15:57
Telegraph узнала, что Джонсон рассматривает возможность уйти из политики Политика, 04:19
Посол ЛНР рассказал о продолжении наступления на Северск Политика, 03:37
Власти Украины сообщили об аресте связанных с Россией активов на $200 млн Политика, 03:27
Шольц заявил о проблемах с энергобезопасностью в ФРГ на годы Политика, 03:13
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 02:46
Экс-главы МИД и Минздрава поборются за пост премьера Британии Политика, 02:36
Количество пострадавших при протестах на Шри-Ланке увеличилось до 45 Политика, 02:23
МИД Канады объявил о планах расширить санкции против России Политика, 01:43
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
WSJ узнала о работе ЕС над усилением контроля за санкциями против России Политика, 01:23
Зеленский связал увольнение послов Украины в пяти странах с ротацией Политика, 01:12
Клаудиньо назвал условие, при котором покинет «Зенит» Спорт, 01:01
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 00:46
В МИД заявили о прибытии судна с грузами в российский поселок Шпицбергена Политика, 00:41
Канада решила вернуть Германии турбину для «Северного потока» Экономика, 00:08
Военная операция на Украине ,  

Посол ЛНР рассказал о продолжении наступления на Северск

Союзные войска продолжают наступление на город Северск в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил в Telegram посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

«Сегодня с боями была взята Григоровка, и наши войска продолжают вести военные действия по освобождению Серебрянки. С севера идет наступление на Северск», — написал он.

По словам посла, украинские войска пытаются укрепиться в пригороде Северска и, уходя, обстреливают уже занятые союзными войсками районы.

В ЛНР заявили о взятии под контроль села под Северском в ДНР
Политика

Накануне помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил ТАСС, что военные России и ЛНР взяли под контроль село Григорьевка под Северском. Он говорил, что там находились укрепления украинских войск. По данным сервиса «Яндекс.Карты», примерно в 9 км от Северска находится село Григоровка.

Бои за Северск, как говорил Киселев, начались 3 июля. По информации UNICEF, там живут 12,3 тыс. человек. На сайте Бахмутской районной рады сказано, что в Северской городской территориальной общине (объединяет семь населенных пунктов, включая Северск) живут 13,4 тыс. человек.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент страны Владимир Путин, объявляя о ней, подчеркивал, что в течение восьми лет Киев подвергал жителей Донбасса «геноциду». Москва намерена «восстановить государственность» ЛНР и ДНР, провести «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, — отмечал Путин. За три дня до его выступления Россия признала независимость республик Донбасса в административных границах.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Фото: Sebastien Mouilleau / Unsplash Ваши споры с подростком оканчиваются скандалами. Что вы делаете не так
Инструкции
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Правда ли, что под кондиционером можно простыть
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock «На дне». Какие российские активы способны на рост несмотря на санкции
Статьи
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи
Pro
Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу
Прогнозы

В конце июня Путин сказал, что обозначил конечную цель спецоперации — «освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России». Он также просил не подгонять военных и не говорить о сроках завершения операции.

Теги
Северск ДНР Украина наступление
Материалы по теме
В ЛНР заявили о начале боев за Северск
Политика
В ЛНР заявили о взятии под контроль села под Северском в ДНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter