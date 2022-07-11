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Посол ЛНР заявил о подготовке союзных сил к зачистке Северска

Союзные войска готовятся к зачистке города Северска в Донецкой области Украины, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в Telegram-канале.

«Подразделения союзных войск активно отрабатывают из артиллерии пригороды, где боевики нарыли целые укрепрайоны. Наши штурмовые подразделения в город ещё не вошли, но находятся очень близко и готовятся к зачистке города», — написал он.

По словам Мирошника, в Северске остаются подразделения территориальных батальонов и нацгвардии Украины. При этом более обученные части ВСУ отошли в пригород Северска или дальше в сторону Славянска.«Только заградотряды удерживают разбегающиеся тербаты в Северске», — отметил посол.

В ЛНР заявили о начале боев за Северск
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Фото:Кирилл Нортон / РИА Новости

Северск находится на территории Донецкой области, которую власти частично признанной ДНР считают частью республики. Войска России, ДНР и ЛНР проводят в стране военную операцию. Одной из ее задач является выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Киев считает Донецкую и Луганскую области временно оккупированными территориями. После начала военных действий России власти Украины ввели военное положение. Действие российских властей осудили представители 141 из 193 стран Генассамблеи ООН.

3 июля министр обороны России доложил российскому президенту Владимиру Путину об «освобождении» ЛНР. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин анонсировал участие сил ЛНР в военных действиях на территории Донецкой области.

Тогда же глава МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил о начале боев за Северск. Через шесть дней он заявил, что силы ЛНР и России взяли под контроль село Григорьевка в 9 км от Северска.

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10 июля посол Мирошник рассказал о том, что союзные войска продолжают наступление на Северск с севера.

Теги
Северск зачистка посол ЛНР Украина
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