Посол ЛНР заявил о подготовке союзных сил к зачистке Северска
Союзные войска готовятся к зачистке города Северска в Донецкой области Украины, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник в Telegram-канале.
«Подразделения союзных войск активно отрабатывают из артиллерии пригороды, где боевики нарыли целые укрепрайоны. Наши штурмовые подразделения в город ещё не вошли, но находятся очень близко и готовятся к зачистке города», — написал он.
По словам Мирошника, в Северске остаются подразделения территориальных батальонов и нацгвардии Украины. При этом более обученные части ВСУ отошли в пригород Северска или дальше в сторону Славянска.«Только заградотряды удерживают разбегающиеся тербаты в Северске», — отметил посол.
Северск находится на территории Донецкой области, которую власти частично признанной ДНР считают частью республики. Войска России, ДНР и ЛНР проводят в стране военную операцию. Одной из ее задач является выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Киев считает Донецкую и Луганскую области временно оккупированными территориями. После начала военных действий России власти Украины ввели военное положение. Действие российских властей осудили представители 141 из 193 стран Генассамблеи ООН.
3 июля министр обороны России доложил российскому президенту Владимиру Путину об «освобождении» ЛНР. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин анонсировал участие сил ЛНР в военных действиях на территории Донецкой области.
Тогда же глава МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил о начале боев за Северск. Через шесть дней он заявил, что силы ЛНР и России взяли под контроль село Григорьевка в 9 км от Северска.
10 июля посол Мирошник рассказал о том, что союзные войска продолжают наступление на Северск с севера.