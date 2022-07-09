В ЛНР заявили о взятии под контроль села под Северском в ДНР

Силы Луганской народной республики совместно с российскими военными взяли под контроль село Григорьевка под Северском в Донецкой Народной Республике, где находился укрепрайон украинских Вооруженных сил, сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

По его словам, также был нанесен ракетный удар по большому скоплению сил ВСУ на окраине Северска, в результате чего украинская сторона понесла «большие потери».

По данным сервиса «Яндекс. Карты», примерно в 9 км от Северска находится село Григоровка.

3 июля после взятия под контроль России Лисичанска, что обозначило взятие под контроль всей Луганской области Украины, в рамках административных границ которой Россия признала независимость ЛНР, Киселев заявил о начале боев за Северск в ДНР, который находится примерно в 15 км.

По информации UNICEF, в Северске проживают 12,3 тыс. человек. На сайте Бахмутской районной рады сказано, что в Северской городской территориальной общине (объединяет семь населенных пунктов, включая Северск) живут 13,4 тыс. человек.

Объявляя начало российской военной операции на Украине 24 февраля, президент Владимир Путин заявил, что в течение восьми лет официальный Киев вел политику «геноцида» в отношении жителей Донбасса, Москва намерена «восстановить государственность» ЛНР и ДНР, провести «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины. За три дня до этого Россия признала независимость республик Донбасса в административных границах.

Читайте на РБК Pro Pro Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу Инструкции Pro Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Очень плохой прогноз: как дефицит импортных метеоприборов бьет по бизнесу Прогнозы Pro 5 здоровых привычек соосновательницы Setters и CEO re-feel Алины Чичиной 5 здоровых привычек соосновательницы Setters и CEO re-feel Алины Чичиной Статьи Pro «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации Статьи Pro Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Прогнозы Pro x The Economist Инвесторы теряют интерес к стартапам. Что происходит в Кремниевой долине Инвесторы теряют интерес к стартапам. Что происходит в Кремниевой долине Статьи Pro Почему работники боятся перехода из западной корпорации в российскую Почему работники боятся перехода из западной корпорации в российскую Статьи Pro В России дефицит сильных управленцев. В каких сферах нужны руководители В России дефицит сильных управленцев. В каких сферах нужны руководители Статьи

«Конечная цель мной обозначена — это освобождение Донбасса, защита этих людей и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России», — подчеркнул Путин в конце июня, призвав не подгонять военных и не говорить о сроках завершения операции.