Зеленский пообещал жесткую реакцию на признание Северной Кореей ДНР и ЛНР

Украина жестко отреагирует на признание КНДР независимости ДНР и ЛНР, заявил в ежедневном обращении, размещенном в Telegram, украинский лидер Владимир Зеленский.

«Участвовал в конференции «Азиатское лидерство», проходящей в Сеуле. <...> По иронии судьбы, сегодня <...> в Донецке заявили, что их, как они говорят, признала КНДР. Будем реагировать очень жестко на всех уровнях, эта новость дополнительных комментариев не требует», — сказал он.

О том, что Северная Корея признала ДНР, 14 июля заявил глава республики Денис Пушилин, затем эту информацию «Интерфаксу» подтвердили в посольство КНДР в России, добавив, что также признание получила ЛНР.

Украина после этого приняла решение разорвать дипломатические отношения с Северной Кореей. Шаг Пхеньяна Киев назвал «недружественным актом» и отметил, что «из-за международных санкций» между странами нет политических и экономических контактов.

Ранее независимость республик Донбасса, помимо России, признали частично признанные Абхазия (в феврале 2022-го), Южная Осетия (в 2014-м), а также Сирия (в июне 2022-го). С последней Украина после ее решения относительно ДНР и ЛНР тоже разорвала дипломатические отношения.