Пушилин заявил, что КНДР признала ДНР
Северная Корея признала независимость ДНР, это «еще одна победа» дипломатии республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Международный статус Донецкой народной республики и ее государственность продолжают укрепляться. <...> Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса», — написал Пушилин в Telegram-канале.
Он отметил, что решение Северной Кореи признать ДНР послужит «основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики».
«Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество», — заключил глава ДНР.
Власти КНДР о признании ДНР пока официально не сообщали. РБК обратился за комментариями в посольство ДНР в России, МИД и правительство ДНР.
Документ о решении правительства КНДР признать независимость республики послу ДНР Ольге Макеевой вручил посол Северной Кореи в России Син Хон Чхоль, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в России. В нем также опубликована фотография, где они жмут руки. «Также стороны договорились о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений», — говорится в сообщении.
Россия признала ДНР и ЛНР в границах областей 22 февраля. Западные страны, в том числе Евросоюз и США, раскритиковали это решение и ввели новые санкции. Украина независимость республик Донбасса не признает и считает эти территории оккупированными.
Помимо России, ДНР и ЛНР признали Абхазия, которая является частично признанным государством, а также Сирия. После этого Киев разорвал дипломатические отношения с Дамаском. В МИД Украины заявили, что расценивают решение Сирии как недружественный акт, посягательство на суверенитет и территориальную целостность страны.