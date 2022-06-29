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Политика ,  
0 

Сирия решила признать ДНР и ЛНР

МИД Сирии объявил о решении признать независимость ДНР и ЛНР
Фото: Bassam Khabieh / Reuters
Фото: Bassam Khabieh / Reuters

Сирия решила признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщили агентство SANA и Сирийское государственное телевидение со ссылкой на официальный источник в МИДе.

«Сирийская Арабская Республика приняла решение признать независимость и суверенитет как Луганской Народной Республики, так и Донецкой Народной Республики», — сказал он.

В публикациях говорится, что сирийская сторона свяжется с обеими республиками по поводу договоренностей об укреплении взаимодействия и установлении дипломатических отношений.

О том, что Сирия намерена признать ДНР, в середине июня сообщил глава республики Денис Пушилин. О начале процедуры президент Сирии Башар Асад объявил в ходе визита делегации ДНР в Дамаск.

Материал дополняется

Теги
Сирия независимость ДНР ЛНР

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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