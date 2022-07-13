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КНДР признала ДНР и ЛНР

Северная Корея вслед за Сирией признала независимость ДНР и ЛНР. Украина после решения Дамаска разорвала с ним дипломатические отношения
Ольга Макеева и Син Хон Чхоль (справа налево)
Ольга Макеева и Син Хон Чхоль (справа налево) (Фото: Посольство ДНР в РФ / Telegram)

Северная Корея признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщили «Интерфаксу» в посольстве КНДР в России.

Как отметили в дипмиссии, посол Северной Кореи сообщил о решении Пхеньяна на встрече с послом ДНР в России. Также в скором времени «ожидается встреча с послом ЛНР», добавили в ней.

Помимо этого, ноту о признании ДНР и ЛНР также вручили послу России в Пхеньяне. «Нота передана от имени министра иностранных дел», — уточнили в посольстве.

РБК направил запрос в пресс-службу дипмиссии.

Пушилин заявил, что КНДР признала ДНР
Политика
Фото:Pyeongyang Press Corps / Getty Images

О том, что КНДР признала ДНР, ранее сообщил глава республики Денис Пушилин. Он поблагодарил Северную Корею «за такую весомую поддержку жителей Донбасса», отметив, что такое решение послужит «основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики».

Как сообщили в МИД ДНР, документ о решении признать независимость республики послу ДНР Ольге Макеевой вручил посол Северной Кореи в России Син Хон Чхоль. В нем добавили, что стороны также договорились «о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений».

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Россия признала ДНР и ЛНР в границах областей 22 февраля. Запад на это решение отреагировал новыми санкциями. Украина независимость республик Донбасса также не признает и считает эти территории оккупированными.

Кремль признание суверенитета ДНР и ЛНР называл одним из условий «моментального» прекращения спецоперации. Кроме России, суверенитет республик Донбасса признали Абхазия, которая является частично признанным государством, а также Сирия.

Украина решение Сирии расценила как недружественный шаг и посягательство на свою территориальную целостность. После признания ДНР и ЛНР Дамаском Киев разорвал с ним дипломатические отношения.

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