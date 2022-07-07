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Глава МИД Индонезии сообщила об отказе министров G7 ужинать с Лавровым

По словам Ретно Марсуди, главы МИД США, Британии, Германии, Италии, Франции, Канады, Японии, а также Евросоюза не пошли на официальный ужин во время встречи «двадцатки», на котором был российский министр, из-за позиции по Украине
Ретно Марсуди
Ретно Марсуди (Фото: Willy Kurniawan / Reuters)

Главы МИД стран «большой семерки» отказались принимать участие в гала-ужине во время министерской встречи G20 в Индонезии из-за присутствия на нем главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Об этом агентству Kyodo сообщила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

Министерская встреча открылась 7 июля на Бали, основные дискуссии в формате G20 пройдут в пятницу, 8 июля.

В состав «группы семи» входят США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Канада, Япония, а также Евросоюз.

«Представители стран G7 заранее сообщили Индонезии [стране — председателю «двадцатки» и организатору встречи], что не будут присутствовать на ужине. Ретно сообщила, что она понимает их позицию и хочет создать комфортную атмосферу для всех», — отмечает агентство.

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Kyodo сообщает, что из-за того, что члены «двадцатки» занимают разные позиции относительно боевых действий на Украине, «уже появились признаки раскола» между участниками из стран Запада и «другими странами, такими как Китай, Индия и Индонезия». 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, комментируя это сообщение, что Лавров «не заметил отсутствия бойкотирующих». «Лавров провел в ходе ужина целый ряд двусторонних контактов», — сказала она.

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Сам Лавров ранее заявлял, что Москва открыта к диалогу, но западные страны не готовы «танцевать танго» с Россией. «Но танцевать танго нужно вдвоем, а пока наши западные партнеры занимаются брейкдансом — в одиночку», — отметил министр, отвечая на вопрос журналистов о том, как он относится к призывам, направленным в том числе к лидерам Германии и Франции, не вести переговоры с Россией.

Лавров неоднократно говорил, что Россия готова продолжать дипломатические контакты с западными странами.

После начала российской спецоперации на Украине многие страны ввели против России санкции и объявили о высылке под разными предлогами российских дипломатов.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
«Большая двадцатка» G7 министры Сергей Лавров Россия ужин

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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