Захарова объяснила отсутствие Лаврова на заседании G20

Министр иностранных дел Сергей Лавров на полях саммита проводил встречи с коллегами по G20, которые тоже отсутствовали на заседании, сообщила официальный представитель МИД России

Сергей Лавров (Фото: Britta Pedersen / dpa / Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отсутствовал на заседании G20, поскольку проводил двусторонние встречи с коллегами из других стран «двадцатки», сообщила РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на украинского делегата сообщило, что Лавров ушел с заседания G20 во время выступления по видеосвязи украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

«В аккаунтах и на сайте МИДа в онлайн-режиме публиковали сообщения о встречах Лаврова на полях форума. Это традиционная практика: на полях заседания проводить двусторонки. И проводил он их, барабанная дробь, с министрами G20, которые тоже были не на заседании в этот момент», — сказала Захарова.

Кулеба призвал страны G20 дать решительный ответ на российские действия на Украине. «Честно говоря, я считаю, что после всего, что Россия сделала за последние полгода, ей не место ни на каких международных форумах», — цитирует украинского министра «Европейская правда», которая отмечает, что Лаврова на заседании не было.

В преддверии министерской встречи G20 в Индонезии министр иностранных дел страны — хозяйки саммита этого года Ретно Марсуди отметила напряженность и сообщила, что страны G7 отказались направлять своих представителей на приветственный ужин, где присутствовал Лавров, писало агентство Reuters.

По данным Kyodo, госсекретарь США Энтони Блинкен и представители некоторых других стран избегали позировать для совместных фотографий с российским министром. На G20 даже отменили традиционную групповую фотографию. Лавров после этого заявил, что «никого не приглашал с собой фотографироваться».

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Захарова, комментируя ход министерской встречи G20, заявила, что западная пресса занята на саммите выяснением, «кто кого в результате бойкотировал», и следит за перемещениями министров.

«Ни продовольствие, ни миграция, ни энергетика Западу не актуальна сегодня. У мейнстрима заказ: отработать бойкот любой ценой, даже если это уже вызывает смех у всех присутствующих», — написала она в своем Telegram-канале.

Источник Reuters в МИД Индонезии сообщил, что по итогам встречи министров иностранных дел G20 8 июля не ожидается никакого совместного заявления. Глава МИД Индонезии сообщила, что страна создала «комфортную для всех атмосферу» и отметила, что впервые с конца февраля представители ведущих стран мира собрались в одной комнате.

G20 («Большая двадцатка») — клуб государств с развитыми и развивающимися экономиками, которые ежегодно проводят встречи на высшем уровне. В 2022 году хозяйкой саммита стала Индонезия, а провести встречу лидеров стран-участниц планируется в ноябре на Бали. Президент России Владимир Путин примет участие в этой встрече, сообщил МИД, однако очно или по видеосвязи, еще не определено.

Президент Индонезии Джоко Видодо ранее посетил с визитами Москву и Киев. Он заявил, что собирается призвать лидеров России и Украины к диалогу о мире. Видодо пригласил на саммит G20 украинского президента Владимира Зеленского.

Ухудшение отношений России и Запада произошло на фоне российской спецоперации на Украине. США, члены ЕС и другие страны начали вводить санкции против России и оказывать военную помощь Киеву. Россия необходимость спецоперации объяснила защитой населения Донбасса и угрозой со стороны НАТО.