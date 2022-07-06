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Джонсон ответил отказом призвавшим его к отставке министрам

Британский премьер-министр Борис Джонсон отказался уходить в отставку, к чему его призвали прибывшие в резиденцию на Даунинг-стрит министры, заявив, что будет «продолжать борьбу», сообщает телеканал Sky News со ссылкой на высокопоставленный источник в резиденции.

По данным телеканала, глава МВД Великобритании Прити Пател, одна из главных союзников Джонсона, была в числе тех, кто призвал премьера прислушаться к подавляющему мнению консерваторов и уйти в отставку. Отмечается, что к ней присоединились новый канцлер Надим Захави, министр юстиции Уэльса Саймон Харт и министр транспорта Грант Шаппс.

За два дня из команды Бориса Джонсона уволились более 30 человек
Политика
Борис Джонсон

Телеканал Би-би-си сообщает, что лидер Шотландской национальной партии Иэн Блэкфорд заявил, что сейчас Джонсон «порочит демократию» Британии, и если он не уйдет в отставку по собственному желанию, то его «вытащат».

В то же время министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис заявила, что остается сторонницей Джонсона, подчеркнув, что многие коллеги поддерживают ее. «Борис Джонсон хочет продолжать борьбу. Он считает, что вокруг него достаточно людей, чтобы продолжать идти вперед», — передает ее слова Би-би-си.

За последние два дня более 30 человек покинули правительство Джонсона на фоне скандала с заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером. После того, как он в пьяном состоянии устроил дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли и приставал к двум мужчинам, выяснилось, что Джонсон, назначая Пинчера на высокие партийные и правительственные посты, знал о том, что ранее тот уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах. Пинчер признался в содеянном и подал в отставку. Джонсон извинился перед избирателями за его назначение.

Призывы к отставке Джонсона звучат спустя месяц после того, как консерваторы инициировали вотум недоверия своему лидеру. Тогда Джонсону удалось сохранить пост.

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