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Песков на сообщения об уходе Джонсона заявил, что «мы его тоже не любим»

По словам Пескова, в Британии «очень запутанная политическая система» и «руководить правительством может человек, который вообще не имеет общественной поддержки». Джонсон выступит с обращением, ожидается, что он подаст в отставку
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

В Кремле считают, что правительственный кризис в Великобритании не может быть первостепенной темой для российских властей, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается самого господина Джонсона, он очень нас не любит, мы его тоже», — добавил он.

Пескова также спросили, означает ли отставка премьер-министра «провал антироссийской риторики».

«Не нам давать оценки риторике кабинета Великобритании. Там очень запутанная политическая система. Руководить правительством может человек, который вообще не имеет общественной поддержки», — ответил пресс-секретарь президента. Вероятно, к таким политикам относится и Джонсон, предположил он.

Sky сообщил о подготовке заявления об отставке Джонсона
Политика
Обстановка на&nbsp;Даунинг-стрит в Лондоне, Великобритания

Пресс-секретарь выразил надежду, что к власти придут «более профессиональные политики, которые поймут, что проблемы надо решать через диалог». На вопрос, является ли отставка Джонсона предтечей глобального политического кризиса, он не ответил.

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Саммари

Ранее источник телеканала Sky сообщил, что на Даунинг-стрит готовят заявление об отставке Джонсона, но неизвестно, выступит ли с ним премьер-министр. По информации Би-би-си, Джонсон 7 июля объявит об отставке с поста главы Консервативной партии, но останется на должности премьер-министра до осени.

Сообщения о его возможном уходе появились на фоне секс-скандала в британском правительстве. Заместитель главного организатора правящей партии в палате общин Крис Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли и приставал к двум мужчинам. Он признался в содеянном и подал в отставку. Однако позже выяснилось, что Джонсон, назначая Пинчера на высокие посты, знал, что тот ранее уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах.

Премьер извинился перед избирателями за назначение Пинчера. На фоне скандала из правительства Джонсона ушли не менее 50 человек. Ряд сотрудников, в том числе канцлер Казначейства Надхим Захави, глава МВД Прити Пател, министры юстиции и транспорта Саймон Харт и Грант Шаппс, призвали Джонсона подать в отставку. Министр иностранных дел Лиз Трасс выразила поддержку премьер-министру.

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Виктория Полякова Виктория Полякова, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Борис Джонсон Великобритания Кремль Дмитрий Песков
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