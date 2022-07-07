Борис Джонсон уходит с «лучшей работы в мире» Кто может сменить его на посту премьер-министра Великобритании

Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Британии после развала кабинета. Уже через неделю консервативная партия объявит условия выбора нового лидера. Кто может им стать — разбирался РБК

Борис Джонсон (Фото: Frank Augstein / AP)

Как дальше будет действовать Джонсон

Днем в четверг, 7 июля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с заявлением, в котором сообщил, что уходит в отставку, но продолжит исполнять обязанности главы кабинета до выборов нового лидера консерваторов. «Консервативная партия решила, что у нее должен быть новый лидер и, следовательно, новый премьер-министр. Я согласен <...>, что процесс выбора нового лидера должен начаться сейчас же. Его сроки будут объявлены на следующей неделе», — сказал он.

Джонсон также поблагодарил всех, кто проголосовал за него на парламентских выборах 2019 года, за то, что получил «потрясающий мандат» с самым сильным консервативным с 1987 года большинством. «Причина, по которой я так упорно сражался эти дни, — продолжить выполнять этот мандат, не только потому, что я хотел бы это делать, но потому, что это — моя работа, мой долг, моя обязанность перед вами — делать то, что мы обещали в 2019 году. И конечно, я очень горд достижениями этого правительства», — добавил Джонсон.

По словам Джонсона, он пытался убедить однопартийцев в том, что не стоит менять премьера на фоне тех трудностей, с которыми в последнее время как внутри страны, так и за ее пределами сталкивается правительство. Тем не менее Джонсон уверен, что на смену ему придет лидер, который сможет равноценно провести страну через тяжелые времена. «Будет ли это он или она, я предоставлю так много поддержки, как только могу», — пообещал 58-летний Джонсон, отметив, что ему очень грустно покидать «лучшую работу в мире».

Би-би-си со ссылкой на одного из консерваторов сообщило, что процесс выбора нового лидера тори и премьер-министра будет проходить в несколько стадий. На первой будет составлен список всех желающих побороться за высший пост. После этого тори проведут голосование по каждой из кандидатур. Затем, когда определятся два фаворита, будет дан старт летней кампании каждого из кандидатов. Наконец, в начале осени состоится партийное голосование, по итогам которого Джонсон окончательно передаст власть.

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Кто может сменить Джонсона

Пенни Мордонт, 49 лет

Британские букмекерские конторы, согласно усредненному прогнозу, ставят на первую строчку рейтинга претендентов младшего министра по торговым отношениям Пенни Мордонт. Несмотря на то что Мордонт не является ключевой фигурой в британском правительстве, ее можно назвать одним из наиболее заметных членов консервативной партии. Первая женщина на посту министра обороны Великобритании (она возглавляла ведомство в 2019 году) и единственная женщина — резервист британских военно-морских сил в парламенте, она давно имеет репутацию сильного спикера среди тори. С 2016 года Мордонт считается ярым сторонником Brexit. В частности, она критиковала желание Лондона выйти из ЕС, но остаться с ним в таможенном союзе. В настоящий момент Мордонт курирует вопросы торговых соглашений с США. Была крайне радикально настроена против Джонсона после скандала с несанкционированными вечеринками на Даунинг-стрит и подвергала премьера жесткой критике.

Риши Сунак, 42 года

Родился в Саутгемптоне, в семье выходцев из Восточной Африки. С его отставки с поста министра финансов 5 июля начался правительственный кризис. Сунак получил признание за проводимую им политику поддержки британцев и бизнеса во время пандемии коронавируса, которую он последовательно разъяснял во время многочисленных пресс-конференций. Однако его репутация омрачена показной роскошью, которой отличается его образ жизни. Последним эпизодом, вызвавшим негодование, стало строительство бассейна в его доме в Йоркшире, в то время как Великобритания сталкивается с ростом цен на энергоносители и продовольствие. На обогрев бассейна потребуется £13 тыс., подсчитало издание Mirror. Также он был одним из тех, кому пришлось выплатить штраф за участие в несанкционированных вечеринках во время пандемии. Несмотря на это, Сунак по-прежнему пользуется широкой поддержкой тори.

Саджид Джавид, 52 года

Уроженец городка Рочдейл, один из пяти сыновей в семье иммигрантов из Пакистана. До нынешнего правительственного кризиса — министр здравоохранения. Публично подал в отставку 5 июля, заявив, что не может продолжать работать с чистой совестью, чуть менее популярен среди однопартийцев, но, по оценкам букмекеров, имеет неплохие шансы на высший пост. Джавид за свою политическую карьеру занимал несколько министерских постов — был главой Минфина, пока его не сменил Сунак, в правительстве Терезы Мэй — министром внутренних дел. Возглавив Минздрав, Джавид изменил правительственный подход к борьбе с пандемией и вместо тотального локдауна предложил ввести политику индивидуальной ответственности. В отличие от других, Джавид уже боролся за лидерство в партии консерваторов (в 2019 году), но потерпел поражение.

Бен Уоллес, 52 года

Министр обороны Великобритании стал одним из самых популярных тори за счет его решительных действий в поддержку Украины после начала российской спецоперации. Еще месяц назад он поддерживал Джонсона во время вынесения тому вотума недоверия, но сейчас решил дистанцироваться. Уоллес имеет репутацию прямолинейного и компетентного политика. В разные годы был заместителем министра внутренних дел и заместителем министра по делам Северной Ирландии.

Лиз Трасс, 46 лет

Глава МИДа открыто поддерживала Джонсона и защищала его премьерство во время череды скандалов, в том числе публично высказываясь в Twitter. Как и Уоллес, она частично обязана своей возросшей популярностью жесткой риторикой в адрес Москвы, хотя до этого успешно координировала переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза. Трасс иногда сравнивают с Маргарет Тэтчер из-за стиля работы. Сама Трасс также дает для этого поводы, воспроизводя знаменитые образы «железной леди».

Во время визита в Москву в начале февраля 2022 года она появилась на Красной площади в меховой шапке и пальто, очень напоминавших гардероб Тэтчер во время ее визита в российскую столицу в 1987 году. Также в Великобритании обратили внимание, что поездка Трасс на танке в Эстонии в 2021 году созвучна с аналогичной поездкой Тэтчер в Западную Германию в 1987 году. Также известно, что Трасс активно устраивала вечеринки для представителей тори, которые получили неформальное название «С Лиз на физз» (физз — коктейль с газированной водой). Из-за решения Джонсона уйти в отставку Трасс прервала свой визит на министерскую встречу G20 в Индонезии и возвращается в Лондон.