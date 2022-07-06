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За два дня из команды Бориса Джонсона уволились более 30 человек

Тори готовы изменить партийные правила, чтобы снова поставить вопрос о недоверии премьеру
Министры и другие чиновники британских структур власти один за другим покидают свои посты. Причина — новый скандал вокруг Бориса Джонсона. Удастся ли премьеру удержаться у власти — в материале РБК
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: John Sibley / Reuters)

К середине дня 6 июля число официальных лиц, покинувших консервативное правительство Бориса Джонсона и аппарат партии в парламенте, достигло 33 человек, подсчитал британский телеканал Sky News. Последней по времени стала отставка члена парламента Марка Флетчера и государственного министра по вопросам защиты Рейчел Маклин. В рамках Министерства внутренних дел она занималась борьбой с домашним насилием и рабством.

Однако многочисленные призывы к отставке лидер консерваторов игнорирует. «Нет, нет, нет», — ответил в середине дня Джонсон на вопрос, собирается ли он подать в отставку (цитата по Reuters).

При этом прошел всего месяц с момента, когда партия консерваторов инициировала вотум недоверия своему лидеру. Тогда Джонсону удалось преодолеть негативные настроения и остаться на посту, пусть и с небольшим перевесом голосов. Теперь британский лидер вновь рискует потерять власть.

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Что спровоцировало волну отставок

Волна отставок в британском кабинете началась во вторник вечером, 5 июля. Тогда с разницей десять минут стало известно сразу об уходе второго человека в правительстве, министра финансов Риши Сунака, и министра здравоохранения Саджида Джавида.

«Общественность справедливо ожидает, что работа правительства будет осуществляться должным образом, компетентно и серьезно. Я признаю, что это, возможно, моя последняя министерская должность, но я считаю, что за эти стандарты стоит бороться, и именно поэтому я ухожу в отставку», — написал Сунак в Twitter. Джавид заявил, что больше не может продолжать работу с чистой совестью. По данным Politico, министры не сговаривались при принятии решения об уходе с постов (при этом каждый из них имеет амбиции занять пост премьера, если Джонсон его покинет).

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После заявлений об отставке Джонсон поблагодарил Сунака и Джавида за работу и назвал имена их преемников. Действующий министр образования Надим Захави перешел в Министерство финансов, а на его место была назначена Мишель Донелан. Новым главой Минздрава стал министр по особым поручениям Стив Баркли.

Однако затем отставки в правительстве продолжились. К середине дня среды команду Джонсона покинули в общей сложности 18 политиков, включая министра по делам детей и семьи Уилла Куинса, государственного министра по делам школ Робина Уолкера и вице-председателя партии консерваторов Бима Афолами.

Причиной масштабного исхода стал очередной скандал с участием британского премьера. В СМИ просочилась информация о том, что он продвигал по службе парламентария Криса Пинчера, будучи осведомленным о случаях его недостойного поведения. Уже в качестве заместителя главного организатора консервативной партии в Палате общин британского парламента Пинчер был уличен в домогательствах к двум мужчинам, имевших место на клубной вечеринке. После этого инцидента Пинчер сложил с себя полномочия, Джонсон принес извинения своим однопартийцам. «Оглядываясь назад, я понимаю, что это было неправильно. Я приношу извинения всем, на ком это негативно сказалось», — сказал Джонсон.

Правительство Джонсона после секс-скандала покинули два министра
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Риши Сунак (справа)

Однако извинения Джонсона не убедили тори. В ходе сессии вопросов к премьеру 6 июля сразу несколько консерваторов воспользовались правом голоса для того, чтобы предложить Джонсону уйти в отставку. «Сегодня мы должны говорить о кризисе, инфляции и возрастающей стоимости Brexit, но вместо этого мы всегда говорим о нем. Сколько еще министров должно уйти, пока он, наконец, сам подаст заявление об отставке?» — риторически вопрошал один из консерваторов под бурные аплодисменты присутствующих. Другой представитель партии напомнил, что еще недавно Джонсон говорил о новом сроке, но теперь это — заявления из другой жизни. Консерватор Тим Лоутон спросил Джонсона, есть ли такие обстоятельства, при которых он мог бы покинуть пост. Премьер ответил, что для него это невозможность проводить свою политику (это было встречено громким смехом), а также невозможность помогать украинскому народу. «Работа премьер-министра в трудных обстоятельствах, когда ему вручили колоссальный мандат, состоит в том, чтобы продолжать идти вперед, и я собираюсь это сделать», — подчеркнул Джонсон.

Вся сессия, которая продлилась порядка часа, сопровождалась криками и свистом из зала, и Джонсону не раз приходилось повышать голос в попытках ответить депутатам.

Каковы перспективы Джонсона удержаться на посту

Несмотря на растущее негативное отношение, сместить Джонсона не так просто, отмечает Politico. Согласно британским законам, премьер должен самостоятельно подать в отставку в случае утраты доверия собственной партии. Потенциально потерять пост он может в случае, если его кабинет полностью распадется, что парализует работу правительства, или если в ходе парламентского расследования роли Джонсона в скандале с вечеринками на Даунинг-стрит во время пандемии коронавируса выяснятся новые подробности (полные результаты расследования должны быть представлены осенью).

Politico напоминает, что, поскольку Джонсон смог преодолеть вотум недоверия 6 июня, он получил иммунитет на 12 месяцев от повторной инициации этой процедуры.

Однако, по данным агентства Bloomberg, новый вотум недоверия от партии консерваторов может последовать уже на следующей неделе. Источники агентства сообщили, что состоящий из парламентариев-консерваторов «Комитет 1922» вечером 6 июля соберется на заседание, в ходе ходе которого могут быть пересмотрены партийные правила, защищающие Джонсона от нового вотума недоверия. Для этого необходимо, чтобы большинство членов комитета поддержали поправки.

Новый вотум недоверия был бы созвучен с общественным мнением. Согласно последнему опросу YouGov, 69% избирателей выступают за отставку Джонcона.

Старший преподаватель Школы государственного управления и государственной политики Стратклайдского университета Деспина Алексиаду в свой статье для The Conversation отмечает, что за три года пребывания на посту Джонсон настолько подорвал собственный авторитет, что его шансы дойти до следующих выборов в качестве премьер-министра минимальны. Даже если ему удастся заполнить все вакансии в кабинете, это не сможет сплотить партию консерваторов. По мнению политолога, партия еще задолго до скандала с вечеринками была разобщена и представляла из себя объединение разных идеологических групп. Джонсон же лишен собственного видения и назначает на руководящие посты ближайших сторонников, а не людей, способных реализовать политику правительства. Поэтому Алексиаду ожидает, что деятельность правительства в ближайшее время будет парализована, проводя аналогию с последними месяцами Терезы Мэй у власти, когда она, несмотря на вотум доверия, не смогла провести в парламенте соглашение по Brexit и была вынуждена уйти в отставку.

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Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
Борис Джонсон вотум недоверия политический скандал Великобритания
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