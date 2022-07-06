Эксперты оценили возможную стоимость выделенной трассы в Калининград
Строительство выделенной железной и автомобильной дороги с основной территории России в Калининград, о котором ранее говорил губернатор области Антон Алиханов, по предварительным расчетам, может обойтись в 180-200 млрд руб., считает директор Института экономики транспорта и транспортной политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее заявил о возможности построить выделенную железную и автомобильную дорогу, соединяющую основную территорию России и Калининград. При этом он отметил, что реализовать это получится только при согласии Литвы и на основе совместных договоренностей Москвы и Вильнюса.
«Уж если туда строить, нужно вести дорогу 1Б технической категории четырехполосную. Одна полоса и только 1 км, если по высшей технической категории, это примерно 120 млн руб. Вот и считайте. На вскидку это больше 100 млрд руб., — серьезные деньги. Потом идет вопрос с железной дорогой. Все вместе где-нибудь в 180-200 млрд руб. уложится. Но это все очень примерно. Но вопрос в том, что я с большим удивлением узнаю, что на это кто-то согласится — это будет «чужая дорога по моей территории», — отметил Блинкин.
По словам эксперта транспортного развития территорий Лаборатории градопланирования Ильи Резникова, стоимость данного проекта может быть любой, поскольку включит в себя не только строительство, но выкуп или аренду земли другого государства. «А сколько заломят — неясно даже теоретически. На самом деле вопрос стоимости — это вопрос не технический, я даже считать не возьмусь, потому что это будет пальцем в небо. Цену назначит тот, кто это разрешит», — считает Резников.
Блинкин отмечает, что земельный вопрос, связанный с арендой или выкупом земли у другого государства, это отдельная статья расходов, и назвать точную цену за это затруднительно. «Я говорю о чисто строительных ценах, но есть же еще выкупной/арендный вопрос, связанный с землеотводом. Это может стоить огромных денег. Одно дело, когда вопрос о землеотводе решается в рамках одного государства. А здесь я даже угадать не могу, представления не имею. Но вопрос не в цене, а политическом согласии», — добавил он.
С тем, то земельные сложности одни из ключевых, согласен и Илья Резников. «Протяженность там получается по прямой около км 200, соответственно дорога там должна быть в теории где-то 250 км, и естественно она пойдет не в Россию, а в Белоруссию, потому что Литва с Россией кроме как с Калининградом нигде не граничит. Так вот, первый вопрос будет не технический, а земельный. Нужно же полосу найти, нужно ее как-то выделить, выкупить, вероятно как-то арендовать. Если говорить о технических вопросах, то подобное тоже представить сложно», — отмечает он.
Оба эксперта считают, что строительство выделенной железнодорожной ветки в Калининград исключительно политический вопрос, решение которого невозможно без согласия Литвы.
«Вопрос строительства любой подобной магистрали через территорию соседнего государства — вопрос чисто политический. Технические сложности — это не главное в этом вопросе. Литва закрыла часть транзита не потому, что там не хватает пропускной способности существующей инфраструктуры. Они же на самом деле против собственной экономики в этом деле пошли, отказались от транзитных денег. В этой связи, разговоры о каком-то строительстве через их территорию сейчас звучат наивно», — считает Резников.
Михаил Блинкин согласен, что вопрос лежит в области политики и без согласия Литвы его реализовать невозможно. При этом эксперт отмечает, что с технической точки зрения проект вполне реализуем.
«Это обычный транспортный коридор, автомобильная плюс железная дорога. Если оценивать с точки зрения реальности и нереальности, то, в принципе, реальный проект, но вопрос тут не инженерный, не планировочный, а чисто политический. То есть, если там будет согласие, то проблем нет. Дальше начинаются проектные параметры», — отметил он.
«Если изолированная грузовая железная дорога длиной в 250 км в теории еще как-то возможна, то с автодорогой гораздо больше вопросов. Это будет полностью изолированный коридор с колючей проволокой и вышками вдоль нее? Причем коридор с какими-то заправками и прочей инфраструктурой. При наличии существующих дорог всё это очень странно звучит, потому что, если и можно о чем-то договориться с Литвой, значит можно использовать ту инфраструктуру, которая есть, и она нормальна», — добавляет Резников.
В начале июля в эфире канала «Россия 1» Алиханов предложил договариваться с Евросоюзом о создании коридора, по которому можно будет проследовать в регион без заезда на территорию Литвы.
С середины июня Литва запретила перевозить в Калининградскую область и из нее товары, которые попали под санкции Евросоюза. При этом, посол ЕС в России Маркус Эдерер отмечал, что транзит неподсанкционных грузов «работает нормально».
Решение Литвы Алиханов тогда назвал откровенно враждебным шагом. В числе ответных мер он допустил встречный запрет на транзит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия властей Литвы беспрецедентными и незаконными.